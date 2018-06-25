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Долар по 40: сценарій
НБУ без траншів МВФ

Долар по 40: сценарій НБУ без траншів МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:19

Долар по 40: сценарій НБУ без траншів МВФ

Пропонуємо до обговорення:
В НБУ підготували документ з трьома сценаріями.

Дивися повний текст Долар по 40: сценарій НБУ без траншів МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:19

готовят народ понемногу
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:35

  antonivs3 написав:готовят народ понемногу

Возможно. Но в 2013-2014г. по другому готовили " экономика больше 12 не выдержит", "Украина Швейцария 2" ну и т.д. результат подготовки все видели :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:44

Re: Долар по 40: сценарій НБУ без траншів МВФ

Я правильно понимаю что у нас метал, как в РФ - газ нефть? И Тогда не понятно почему не закладывают возможное уменьшение цены на экспорт с/х продукции.
MGVP
 
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