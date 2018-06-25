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Долар по 40: сценарій НБУ без траншів МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лип, 2018 14:14
galex написав:
что это доки от нбу, а не рисунок какого-то Васи
Национальный банк 12 июля объявит обновленный прогноз дальнейшего развития макроэкономической ситуации в Украине в зависимости от прогресса в сотрудничестве с Международным валютным фондом.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, комментируя презентацию с прогнозируемой при отсутствии новых траншей МВФ девальвацией гривны к концу года до 31,8 грн/долл., а в случае еще и падения цен на металл – до 40,8 грн/долл.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 14:23
rjkz написав:
Я не понял, куда смотрит сбу? У всех на глазах нбу раскачивает лодку в разгар предвыборной кампании, и никого это не чешет?
У них был план "шатун", но нет плана "чесотка".
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Додано: Сер 04 лип, 2018 15:00
То же мне, "эксклюзивчик", "утечка"... У любого центробанка есть сценарий, который зовут кризисным. Понятно, что при супер-падении цен на основные товары экспорта никакая страна без потерь (курсом или резервами) не справится. Вон были утечки с рос.центробанка со сценарием-страшилкой для их экономики по ценам на нефть в пару десятков долларов. А в результате развитие идет по достаточно оптимистическому для них сценарию. Ну и эта "страшилка" уже не самая свежая, там о 2м квартале пугали, а уже 3й на календаре. И логично, что резервами возможное падение экспорта (а там именно падение, не просто уменьшение) поддерживать никто не будет при таких выплатах, поэтому даже студенту с одним курсом основ экономики должно быть понятно, что курс должен среагировать, чтобы сбалансировать экспорт с хотелками по импорту. Ну а уж бабкам на лавочке все, что не подай, будет зрада-караул-спасите. Хотя, заголовки на этом ресурсе как раз для последних, часто их больше среди читателей (по комментам видно).
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