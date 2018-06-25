RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Долар по 40: сценарій
НБУ без траншів МВФ

Долар по 40: сценарій НБУ без траншів МВФ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:14

Re: негаданно

  galex написав:что это доки от нбу, а не рисунок какого-то Васи

Национальный банк 12 июля объявит обновленный прогноз дальнейшего развития макроэкономической ситуации в Украине в зависимости от прогресса в сотрудничестве с Международным валютным фондом.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, комментируя презентацию с прогнозируемой при отсутствии новых траншей МВФ девальвацией гривны к концу года до 31,8 грн/долл., а в случае еще и падения цен на металл – до 40,8 грн/долл.
sal
 
Повідомлень: 2674
З нами з: 25.03.16
Подякував: 374 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:23

  rjkz написав:Я не понял, куда смотрит сбу? У всех на глазах нбу раскачивает лодку в разгар предвыборной кампании, и никого это не чешет? :mrgreen:

У них был план "шатун", но нет плана "чесотка".
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6250
З нами з: 03.11.08
Подякував: 349 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:00

То же мне, "эксклюзивчик", "утечка"... У любого центробанка есть сценарий, который зовут кризисным. Понятно, что при супер-падении цен на основные товары экспорта никакая страна без потерь (курсом или резервами) не справится. Вон были утечки с рос.центробанка со сценарием-страшилкой для их экономики по ценам на нефть в пару десятков долларов. А в результате развитие идет по достаточно оптимистическому для них сценарию. Ну и эта "страшилка" уже не самая свежая, там о 2м квартале пугали, а уже 3й на календаре. И логично, что резервами возможное падение экспорта (а там именно падение, не просто уменьшение) поддерживать никто не будет при таких выплатах, поэтому даже студенту с одним курсом основ экономики должно быть понятно, что курс должен среагировать, чтобы сбалансировать экспорт с хотелками по импорту. Ну а уж бабкам на лавочке все, что не подай, будет зрада-караул-спасите. Хотя, заголовки на этом ресурсе как раз для последних, часто их больше среди читателей (по комментам видно).
forumreader
 
Повідомлень: 1471
З нами з: 09.09.09
Подякував: 245 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galex і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: долар зріс на купівлях імпортерів і банків
R2 » Вів 26 чер, 2018 17:14
5 2363
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 17:25
Сержик
Долар дешевшає до євро та ієни, юань упав до мінімуму з...
R2 » Пон 25 чер, 2018 17:26
1 72
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 чер, 2018 17:26
Деньги
Міжбанк: долар до 26,476 підняли купівлі панікуючих...
R2 » Сер 20 чер, 2018 17:04
1 68
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 17:04
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57579)
04.07.2018 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.