Долар по 40: сценарій НБУ без траншів МВФ

Додано: Сер 04 лип, 2018 15:00

То же мне, "эксклюзивчик", "утечка"... У любого центробанка есть сценарий, который зовут кризисным. Понятно, что при супер-падении цен на основные товары экспорта никакая страна без потерь (курсом или резервами) не справится. Вон были утечки с рос.центробанка со сценарием-страшилкой для их экономики по ценам на нефть в пару десятков долларов. А в результате развитие идет по достаточно оптимистическому для них сценарию. Ну и эта "страшилка" уже не самая свежая, там о 2м квартале пугали, а уже 3й на календаре. И логично, что резервами возможное падение экспорта (а там именно падение, не просто уменьшение) поддерживать никто не будет при таких выплатах, поэтому даже студенту с одним курсом основ экономики должно быть понятно, что курс должен среагировать, чтобы сбалансировать экспорт с хотелками по импорту. Ну а уж бабкам на лавочке все, что не подай, будет зрада-караул-спасите. Хотя, заголовки на этом ресурсе как раз для последних, часто их больше среди читателей (по комментам видно).