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Долар по 40: сценарій
НБУ без траншів МВФ

Долар по 40: сценарій НБУ без траншів МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:14

Re: негаданно

  galex написав:что это доки от нбу, а не рисунок какого-то Васи

Национальный банк 12 июля объявит обновленный прогноз дальнейшего развития макроэкономической ситуации в Украине в зависимости от прогресса в сотрудничестве с Международным валютным фондом.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, комментируя презентацию с прогнозируемой при отсутствии новых траншей МВФ девальвацией гривны к концу года до 31,8 грн/долл., а в случае еще и падения цен на металл – до 40,8 грн/долл.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:23

  rjkz написав:Я не понял, куда смотрит сбу? У всех на глазах нбу раскачивает лодку в разгар предвыборной кампании, и никого это не чешет? :mrgreen:

У них был план "шатун", но нет плана "чесотка".
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:00

То же мне, "эксклюзивчик", "утечка"... У любого центробанка есть сценарий, который зовут кризисным. Понятно, что при супер-падении цен на основные товары экспорта никакая страна без потерь (курсом или резервами) не справится. Вон были утечки с рос.центробанка со сценарием-страшилкой для их экономики по ценам на нефть в пару десятков долларов. А в результате развитие идет по достаточно оптимистическому для них сценарию. Ну и эта "страшилка" уже не самая свежая, там о 2м квартале пугали, а уже 3й на календаре. И логично, что резервами возможное падение экспорта (а там именно падение, не просто уменьшение) поддерживать никто не будет при таких выплатах, поэтому даже студенту с одним курсом основ экономики должно быть понятно, что курс должен среагировать, чтобы сбалансировать экспорт с хотелками по импорту. Ну а уж бабкам на лавочке все, что не подай, будет зрада-караул-спасите. Хотя, заголовки на этом ресурсе как раз для последних, часто их больше среди читателей (по комментам видно).
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:01

  sal написав:
  galex написав:что это доки от нбу, а не рисунок какого-то Васи

Национальный банк 12 июля объявит обновленный прогноз дальнейшего развития макроэкономической ситуации в Украине в зависимости от прогресса в сотрудничестве с Международным валютным фондом.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, комментируя презентацию с прогнозируемой при отсутствии новых траншей МВФ девальвацией гривны к концу года до 31,8 грн/долл., а в случае еще и падения цен на металл – до 40,8 грн/долл.


то есть это таки фуфловая бумажка, а реальная инфа будет 12 июля. собственно где-то так и предполагал.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:13

  galex написав:
  sal написав:
  galex написав:что это доки от нбу, а не рисунок какого-то Васи

Национальный банк 12 июля объявит обновленный прогноз дальнейшего развития макроэкономической ситуации в Украине в зависимости от прогресса в сотрудничестве с Международным валютным фондом.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, комментируя презентацию с прогнозируемой при отсутствии новых траншей МВФ девальвацией гривны к концу года до 31,8 грн/долл., а в случае еще и падения цен на металл – до 40,8 грн/долл.


то есть это таки фуфловая бумажка, а реальная инфа будет 12 июля. собственно где-то так и предполагал.

Нет, это говорит о том, что это реальная бумажка, которая была для своих. Но кто-то реил слить ее общественности. До 12-го числа теперь будут рисовать новую бумажку для общественности, которая будет демонстрировать то, как наши керманычи умеют играться с цифрами.
Imp
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:54

А будет страшилка о варианте, когда ждём только транши но инвестиционный климат не меняется и гривна так никому и не нужна?
vito_nikolas
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:21

  Imp написав:Нет, это говорит о том, что это реальная бумажка, которая была для своих. Но кто-то реил слить ее общественности. До 12-го числа теперь будут рисовать новую бумажку для общественности, которая будет демонстрировать то, как наши керманычи умеют играться с цифрами.


сомнительно, в бумажках для своих обычно упор на цифры, украшательствами не заморачиваются.
как по мне, эта инфа вброшена либо для влияния на валютный рынок либо для продавливания транша от МВФ (как вариант - условий, под которые дается транш)
вопрос участия либо неучастия НБУ в создании этой бумажки - неопределен.
и даже при участии - неясен уровень вовлеченности и компетенции того, кто ее составлял. во всяком случае, НБУ за эти цифры ответственность нести не желает.
подождем 12-го.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:22

  sal написав:
  otg написав:Идиоты. Любая новость способна сколыхнуть

Это обязательное требование?) для работы в НБУ

Да но не единственное, умение выводить деньги в офшоры и специализация по "слепым трастам" так же приветствуются.. :D
Вообще инфа смахивает на красные флажки в операции "загон оленей"))..Конечно курс просядет к осень-зима причем скорее всего сильнее чем в прошлом году из за больших выплат по долгам и политическим причинам - выбора преза..но вот насколько потом гривна "откатит" к лету 2019 г. сказать трудно смотря кого выберут, реакция психически нестабильных соседей - "срепоносов" по глобусу и пр..Но именно сей летний кипишь это как мне думается попытка толкнуть курс вверх на оленях заработать а потом смотреть как они чешут рога когда он к августу на 25+ откатиться)). Надо же моря кому то окупить).
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 18:34

У 2008-му не вірили про долар по 8... А розумні люди пророкували
serhiy2167
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