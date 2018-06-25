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Долар по 40: сценарій НБУ без траншів МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лип, 2018 21:21
phantom_systems +1. Слабо хотят прокинуть. Нужно было дать инфу - доллар по 50, а сделать по 40 и сказать какие мы молодцы, удержали курс, премию всем.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:47
phantom_systems написав:
26 -> 40 грн. за бакс ещё неплохо выглядит на фоне предыдущего кидка.
предыдущий кидок - это ты так вову отмываешь от аннексии крыма и войну на донбассе? совесть есть вообще ?
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locustsucol
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Додано: Сер 04 лип, 2018 22:05
locustsucol написав: phantom_systems написав:
26 -> 40 грн. за бакс ещё неплохо выглядит на фоне предыдущего кидка.
предыдущий кидок - это ты так вову отмываешь от аннексии крыма и войну на донбассе? совесть есть вообще ?
Это избитый трюк уже 5-й год списывать все проблемы на Вову. Обновите методичку.
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phantom_systems
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