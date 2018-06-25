RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Долар по 40: сценарій
НБУ без траншів МВФ

Долар по 40: сценарій НБУ без траншів МВФ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:21

phantom_systems +1. Слабо хотят прокинуть. Нужно было дать инфу - доллар по 50, а сделать по 40 и сказать какие мы молодцы, удержали курс, премию всем.
777serg87
Аватар користувача
 
Повідомлень: 60
З нами з: 18.01.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:47

  phantom_systems написав:26 -> 40 грн. за бакс ещё неплохо выглядит на фоне предыдущего кидка.

предыдущий кидок - это ты так вову отмываешь от аннексии крыма и войну на донбассе? совесть есть вообще ?
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 690
З нами з: 27.08.15
Подякував: 326 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:05

  locustsucol написав:
  phantom_systems написав:26 -> 40 грн. за бакс ещё неплохо выглядит на фоне предыдущего кидка.

предыдущий кидок - это ты так вову отмываешь от аннексии крыма и войну на донбассе? совесть есть вообще ?

Это избитый трюк уже 5-й год списывать все проблемы на Вову. Обновите методичку.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 650
З нами з: 14.04.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: долар зріс на купівлях імпортерів і банків
R2 » Вів 26 чер, 2018 17:14
5 2474
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 17:25
Сержик
Долар дешевшає до євро та ієни, юань упав до мінімуму з...
R2 » Пон 25 чер, 2018 17:26
1 73
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 чер, 2018 17:26
Деньги
Міжбанк: долар до 26,476 підняли купівлі панікуючих...
R2 » Сер 20 чер, 2018 17:04
1 71
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 17:04
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7758)
05.07.2018 00:34
Squeeze-out (314)
05.07.2018 00:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.