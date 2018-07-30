Долар по 40: сценарій НБУ без траншів МВФ

Додано: Вів 31 лип, 2018 18:39

antey1969 написав: Нет, ну действия НБУ понятны и прозрачны, аки слеза.

В преддверии Ж нужно всех пугнуть Большой Ж, чтобы, когда придет Ж, трубить в СМИ "мы удержали гривну от Большой Ж, ах какие мы молодцы".

Исходя из вышеуказанного, можно предположить, что 40 мы в этом году не увидим. Скорее, будет 30+, который испуганно отскочит весной назад после грозного рыка с Банковой.

Курс в ближайший год не будет иметь ничего общего со сложившейся экономической ситуацией, а вот дальше будет "ой!" Нет, ну действия НБУ понятны и прозрачны, аки слеза.В преддверии Ж нужно всех пугнуть Большой Ж, чтобы, когда придет Ж, трубить в СМИ "мы удержали гривну от Большой Ж, ах какие мы молодцы".Исходя из вышеуказанного, можно предположить, что 40 мы в этом году не увидим. Скорее, будет 30+, который испуганно отскочит весной назад после грозного рыка с Банковой.Курс в ближайший год не будет иметь ничего общего со сложившейся экономической ситуацией, а вот дальше будет "ой!"

Я вижу ситуацию по другому.НБУ отрицает свое авторство бумажки "мы не комментируем анонимные писульки в интернете".НБУ не должен и не может "спасать гривну от Ж и от большой Ж". Он может только обеспечивать стабильность, сглаживая колебания. Временный дефицит бакса подпитать резервами. Временный избыток бакса изъять в резервы. Если образовывается устойчивый дефицит валюты с тенденцией на его нарастание, банку остается лишь плавно поднимать курс (что уменьшает спрос на валюту и балансирует новое состояние).Лично я не вижу предпосылок для преодоления 30 до конца года (за исключением возможных спекулятивных рывков на день-два). Думаю что к концу декабря мы увидим что-то около 28.5, что примерно и закладывалось в прогнозы еще более года назад. Не стоит забывать что с момента перехода в плавающий курс он всегда несколько откатывается от зимы к весне безо всяких громких рыков.Хуже будет если таки рыкнут и спустят где-то до 25 перед выборами. Вот тогда последствия будут разгребать уже следующие. Народ под возгласы "налетай подешевело" энергично скупит и прос..ет. А дефицит останется.я конечно могу ошибаться, поэтому интересно будет сравнить прогнозы в конце года.