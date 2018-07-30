|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лип, 2018 21:21
phantom_systems +1. Слабо хотят прокинуть. Нужно было дать инфу - доллар по 50, а сделать по 40 и сказать какие мы молодцы, удержали курс, премию всем.
Додано: Сер 04 лип, 2018 21:47
Додано: Сер 04 лип, 2018 22:05
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:30
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:51
Re: Долар по 40: сценарій НБУ без траншів МВФ
Называть прыжок доллара в 2014 "кидком" это примерно как называть молнию "гневом господним". Для аудитории Православного Крестного Хода может и прокатит.
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:54
Re: Долар по 40: сценарій НБУ без траншів МВФ
вы избитыми фразами съезжаете с темы. не "все проблемы", а конкретная проблема 2014 года списывается на действия Вовы в 2014 году (хотя как по мне, базовая заслуга все-таки за финансовым гением правительства азирова). Вова просто добил кусок экспорта и отпугнул большую часть потенциальных инвесторов.
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:25
Нет, ну действия НБУ понятны и прозрачны, аки слеза.
В преддверии Ж нужно всех пугнуть Большой Ж, чтобы, когда придет Ж, трубить в СМИ "мы удержали гривну от Большой Ж, ах какие мы молодцы".
Исходя из вышеуказанного, можно предположить, что 40 мы в этом году не увидим. Скорее, будет 30+, который испуганно отскочит весной назад после грозного рыка с Банковой.
Курс в ближайший год не будет иметь ничего общего со сложившейся экономической ситуацией, а вот дальше будет "ой!"
Додано: Вів 31 лип, 2018 18:39
Я вижу ситуацию по другому.
НБУ отрицает свое авторство бумажки "мы не комментируем анонимные писульки в интернете".
НБУ не должен и не может "спасать гривну от Ж и от большой Ж". Он может только обеспечивать стабильность, сглаживая колебания. Временный дефицит бакса подпитать резервами. Временный избыток бакса изъять в резервы. Если образовывается устойчивый дефицит валюты с тенденцией на его нарастание, банку остается лишь плавно поднимать курс (что уменьшает спрос на валюту и балансирует новое состояние).
Лично я не вижу предпосылок для преодоления 30 до конца года (за исключением возможных спекулятивных рывков на день-два). Думаю что к концу декабря мы увидим что-то около 28.5, что примерно и закладывалось в прогнозы еще более года назад. Не стоит забывать что с момента перехода в плавающий курс он всегда несколько откатывается от зимы к весне безо всяких громких рыков.
Хуже будет если таки рыкнут и спустят где-то до 25 перед выборами. Вот тогда последствия будут разгребать уже следующие. Народ под возгласы "налетай подешевело" энергично скупит и прос..ет. А дефицит останется.
я конечно могу ошибаться, поэтому интересно будет сравнить прогнозы в конце года.
|