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Стало відомо, як Янукович
спустошив казну перед втечею

Стало відомо, як Янукович спустошив казну перед втечею
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:13

Новые цифры всплывают, видать с запасом берут, чтобы перекрыть выведенные миллиарды через рефинанс. Надо бы еще колличество КаМАЗов увеличить, а то водителям приходится по несколько рейсов делать, устают от ненормированной работы.
Eidos
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:41

  sal написав:Как опустошил не раскрыто.

Кто же Вам это раскроет?
Самим же после оглашения результатов выборов воспользоваться придется.
А ну как перекроют пути вывода нацареваного?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:12

  mikola963 написав:Данные по остаткам средств в казначействе публикуется Минфином. Минфин не подтверждает заявление Луценко.
Единый казначейский счет в 2014 г.
Дата Остатки (млн. грн.)
на 1.01.2014 1 739,0
на 1.02.2014 4 721,2
на 1.03.2014 3 589,9
на 1.04.2014 4 208,8
на 1.05.2014 3 811,0
на 1.06.2014 8 052,5
на 1.07.2014 3 728,7
на 1.08.2014 6 570,5
на 1.09.2014 13 412,5
на 1.10.2014 10 054,9
на 1.11.2014 8 475,5
на 1.12.2014 6 766,7

Минфин все врет. Верьте Луценко. Луценко всегда говорит только правду.
В казне лежали доллары, а не гривны.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:14

Есть темы на которые Югику лучше промолчать, дабы недостаток образования не так был заметен. Единый казначейский счёт аккумулирует доходы и расходы госбюджета, а бюджет у нас всегда был дефицитный. Быть в плюсе - это уже хорошо, тем более когда в стране идёт революция и падает финансовая дисциплина.
На 1.02.2014 на едином счету было 4721 млн. грн.;
На 1.03.2014 на едином счету было 3589 млн.грн;
Для примера,на 1.05.2018 на едином счету было 5546 млн. грн. - и никто в обморок не упал.
А во-вторых, казначейство подчиняется не президенту, а министру финансов. Если кто чего и украл в казначействе, так спрашивайте с Колобова и Азарова.

https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/2014
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 06:48

Re: Стало відомо, як Янукович спустошив казну перед втечею

  warlamp написав:Есть темы на которые Югику лучше промолчать, дабы недостаток образования не так был заметен. Единый казначейский счёт аккумулирует доходы и расходы госбюджета, а бюджет у нас всегда был дефицитный. Быть в плюсе - это уже хорошо, тем более когда в стране идёт революция и падает финансовая дисциплина.На 1.02.2014 на едином счету было 4721 млн. грн.;На 1.03.2014 на едином счету было 3589 млн.грн;Для примера,на 1.05.2018 на едином счету было 5546 млн. грн. - и никто в обморок не упал.А во-вторых, казначейство подчиняется не президенту, а министру финансов. Если кто чего и украл в казначействе, так спрашивайте с Колобова и Азарова.

Ниче, сми подхватят, боты раскрутят и "пипл схавает" как надо.
fokus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 06:55

Re: Стало відомо, як Янукович спустошив казну перед втечею

  sal написав:Как опустошил не раскрыто.

Так уже ж раньше объяснили как – камазами вывез.
Единственное, что подробностей не раскрыли, лично грузил или грузчиков нанимал, сам за рулём сидел или сыновья..
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 07:34

  mikola963 написав:Данные по остаткам средств в казначействе публикуется Минфином. Минфин не подтверждает заявление Луценко.
Единый казначейский счет в 2014 г.
Дата Остатки (млн. грн.)
на 1.01.2014 1 739,0
на 1.02.2014 4 721,2
на 1.03.2014 3 589,9
на 1.04.2014 4 208,8
на 1.05.2014 3 811,0
на 1.06.2014 8 052,5
на 1.07.2014 3 728,7
на 1.08.2014 6 570,5
на 1.09.2014 13 412,5
на 1.10.2014 10 054,9
на 1.11.2014 8 475,5
на 1.12.2014 6 766,7


А у луцика было больше, когда он из зоны вышел. :mrgreen:
Может он, типа, зарисоваться решил.
Пальцы веером, сопли пузырями:
"Да у меня, когда с кичи откинулся, бабла было больше чем в гоказне, а вы все ..."
:mrgreen:
Вообще, конечно, дол6одятел тот еще. Верный звиздун своего хозяина.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 07:46

  sal написав:Казна под троном была? как в сказке


На самом-то деле, овощ давно сбежал, а вот бабло за ним подтягивалось - через рефинанс банков, типа БББ, Юнисон,Перший и тд.
Я думаю, там договорняк был. янык сваливает, а порох ему бабло засылает.
Чтобы не повторяться :) :

viewtopic.php?p=4347773#p4347773

И хде в это время югик был? И потом еще 4 года?
rjkz
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