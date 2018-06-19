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Добудова енергоблоків ХАЕС:
парламент схвалив оновлене ТЕО

Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 07:59

Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО

Пропонуємо до обговорення:
Електрична потужність двох енергоблоків становитиме 2200 МВт, а річне виробництво електроенергії двох енергоблоків - 16,226 млрд кВт-год.

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R2
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Skoda JS (Чехия) это дочка Росатома.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 09:12

  mikola963 написав:Skoda JS (Чехия) это дочка Росатома.

С оффсайта компании:
Компания ŠKODA JS a.s. входит в российскую машиностроительную группу ОМЗ.

http://www.skoda-js.cz/ru/about-company ... file.shtml
yanyura
 
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