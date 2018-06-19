Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Джон написав:К 2025 году не помешает, без АэС учитывая кризис с углем и дороговизну энергии от ТЭС экономике пришел бы полярный зверек..
К 2025-му СЭС и маневровые мощности на литий-титанатных будут уже более экономически выгодны. Тем более что маневровые мощности будут стоять в каждом доме с динамической ценой за КВТ.ч в течении суток.
Джон написав:К 2025 году не помешает, без АэС учитывая кризис с углем и дороговизну энергии от ТЭС экономике пришел бы полярный зверек..
К 2025-му СЭС и маневровые мощности на литий-титанатных будут уже более экономически выгодны. Тем более что маневровые мощности будут стоять в каждом доме с динамической ценой за КВТ.ч в течении суток.
да-да, только вопрос откуда столько лития возьмется