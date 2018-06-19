Електрична потужність двох енергоблоків становитиме 2200 МВт, а річне виробництво електроенергії двох енергоблоків - 16,226 млрд кВт-год.
Дивися повний текст Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО.
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Додано: Суб 07 лип, 2018 07:59
Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО.
Додано: Суб 07 лип, 2018 09:12
С оффсайта компании:
Додано: Суб 07 лип, 2018 13:05
Re: Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене Т
К 2025 году не помешает, без АэС учитывая кризис с углем и дороговизну энергии от ТЭС экономике пришел бы полярный зверек..
Додано: Суб 07 лип, 2018 18:28
более того входит в группу ОМЗ, ну никак "остаточне прощавай" не получается
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 08 лип, 2018 03:44
К 2025-му СЭС и маневровые мощности на литий-титанатных будут уже более экономически выгодны. Тем более что маневровые мощности будут стоять в каждом доме с динамической ценой за КВТ.ч в течении суток.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 08 лип, 2018 08:44
да-да, только вопрос откуда столько лития возьмется
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 08 лип, 2018 19:29
Разведанных запасов лития 39300 тыс тонн (это только разведанных на данный момент, так как пока он был особо не нужен). На 1Квт.ч аккумулятора уходит 150 гр лития. Тоесть разведанных запасов на 262 трлн Квт.ч. Но так как сейчас ситуация как с той же нефтью, что на заре производства автомобилей её разведано было в 1000 раз меньше, то эту цифру можно без проблем умножать на 1000.
В мире вырабатывается в год всего 25 трлн Квт.ч, вот и считайте
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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