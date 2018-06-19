RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Добудова енергоблоків ХАЕС:
парламент схвалив оновлене ТЕО

Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:53

  Джон написав:КИУМ СЭС в наших условиях около 20%


Перебор. Почти 20% показывают СЭС на юге США (около 33° с.ш.), 13-15% на юге США (около 42° с.ш.). Украина заканчивается на 46 параллели. В наших реалиях процентов 12, и то, если панели раньше не по3.14здят :)
В Европу через жony!
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1264
З нами з: 19.11.08
Подякував: 17 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд внесе пропозиції щодо добудови енергоблоків на... 1, 2, 3
R2 » П'ят 22 чер, 2018 18:31
28 1495
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 20:05
Sommer
Мінфін схвалив Стратегію розвитку ПриватБанку до 2022...
R2 » Сер 27 чер, 2018 10:22
1 82
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 чер, 2018 10:22
Грйс-мэн
Порошенко схвалив підвищення мита на експорт металобрухту
R2 » Вів 19 чер, 2018 21:42
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 21:43
6333280

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2967)
09.07.2018 16:29
Squeeze-out (318)
09.07.2018 16:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.