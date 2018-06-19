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Добудова енергоблоків ХАЕС: парламент схвалив оновлене ТЕО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лип, 2018 14:53
Джон написав:
КИУМ СЭС в наших условиях около 20%
Перебор. Почти 20% показывают СЭС на юге США (около 33° с.ш.), 13-15% на юге США (около 42° с.ш.). Украина заканчивается на 46 параллели. В наших реалиях процентов 12, и то, если панели раньше не по3.14здят
В Европу через жony!
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