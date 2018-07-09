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Україна та Росія повинні
відновити спільне виробництво...

Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:37

  redmax11 написав:мы сейчас в достаточно хорошей позиции чторбы получить технологии обогащения от Рашки. Сейчас можно нажать на них тем, что если будут упираться - потеряют полностью рынок, который с удовольствием переварит Вестингауз. А там уже потом глядишь, и совершенно случайно и ядерная ракета у нас в закромах появится, случайным образом


Если в давлении на Россию у нас есть союзники - США и ЕС, то помогать нам создавать ядерное оружение не будет никто (а уж тем более сами россияне)!

Вспомните, как активно в 90-х американцы уничтожали наше оружие, оставшееся от СССР, хотя уже тогда украинская власть была ручная.

При попытке восстановления ядерного статуса нас ждет такое же давление, как на КНДР. Более того, это станет поводом для прямой российской агрессии - на этот раз, вероятно, уже по всей территории Украины.

Что касается предложения Насалика - без контекста это вполне нормальная идея, не лишенная экономического смысла.

Но если принять во внимание аннексию Крыма и российских террористов на Донбассе с одной стороны, и "крокодиловый" морализм украинской власти и псевдо-патриотической общественности, осуждающей даже выступления украинской попсы в России, с другой, то предложение Насалика очень странное, мягко сказать.

Уже писал, но стоит повторить - придется либо крестик снять, либо трусы одеть!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:49

Re: Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво..

вестингауз сейчас в режиме защиты от кредиторов (банкрот по нашему). Если кто не в курсе.
Ukrnalogi
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:52

  redmax11 написав:мы сейчас в достаточно хорошей позиции чторбы получить технологии обогащения от Рашки. Сейчас можно нажать на них тем, что если будут упираться - потеряют полностью рынок, который с удовольствием переварит Вестингауз. А там уже потом глядишь, и совершенно случайно и ядерная ракета у нас в закромах появится, случайным образом


Ах, мечты-мечты.
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summacut
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:39

  Волгарь написав:В сложившейся ситуации нам настоятельно необходимо пожить РАЗДЕЛЬНО лет 50. А там пусть наши потомки решают.

Вы слишком оптимистичны: через 50 лет решать уже будет нечего, украинские АЭС умрут своей смертью. Дай Бог, если эта смерть будет просто тихой, а не наподобие Чернобыльской. Советское наследие не вечно, а свое создавать Украина не способна.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:54

... санкции или сотрудничество ? вы уж определитесь
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:58

Ukrnalogi И поэтому на нее можно давить. Украина крупнейший в мире рынок ядерного топлива, в США, Франции, РФ и Китае(не ясно до конца),Японии- есть собственные поставщики от которых не отвяжешься. Правда -не ясно, как от РФ мы можем отвязаться.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:07

  Дядюшка Скрудж написав:
  Волгарь написав:В сложившейся ситуации нам настоятельно необходимо пожить РАЗДЕЛЬНО лет 50. А там пусть наши потомки решают.

Вы слишком оптимистичны: через 50 лет решать уже будет нечего, украинские АЭС умрут своей смертью. Дай Бог, если эта смерть будет просто тихой, а не наподобие Чернобыльской. Советское наследие не вечно, а свое создавать Украина не способна.

Я имею ввиду вовсе не АЭС. История всех постсоветских государств учит, что их сотрудничество с РФ в любой области проходит всегда ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ РОССИИ. Достаточно посмотреть на Беларусь - 24 млн. т нефти и почти 15 млрд. м3 газа в год практически по внутрироссийским ценам, а взамен - молочный фальсификат и контрабанда продуктов со всей Европы. Плюс бесконечные кредиты на стабилизацию ЗВР/строительство АЭС и протчее. Российский народ от такого сотрудничества не получает в итоге ничего.
К сожалению, к западу от Хутора Михайловского есть политики, помнящие поговорку от теленке и 2-х матках, которые при очередном качке маятника вполне могут попытаться применить эту поговорку на практике, а к востоку от него - с удовольствием купиться на эту нехитрую комбинацию. В нашем же случае, после окончания войны и возвращения Донбасса (в сложившихся реалиях Крым, видимо, ушел совсем) наиболее полезны были бы отношения между РФ и Украиной по типу российско-польских - внешне плохие/очень плохие, а в экономическом плане базирующиеся на здравом прагматизме без каких-либо преференций.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:07

Между прочим, инициатор - Росматом

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avax
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:41

  avax написав:Между прочим, инициатор - Росматом

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Интересно. Но бессмысленно - пример "сотрудничества" с Газпрёмом должен был их научить уму-разуму.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:50

Sommer

бессмысленно - пример "сотрудничества" с Газпрёмом должен был их научить уму-разуму.


Вижу смысл в желании Нассалика смотаться за госсчет в Брюссель.
avax
 
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