Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво...

Додано: Вів 10 лип, 2018 16:07

Дядюшка Скрудж написав: Волгарь написав: В сложившейся ситуации нам настоятельно необходимо пожить РАЗДЕЛЬНО лет 50. А там пусть наши потомки решают. В сложившейся ситуации нам настоятельно необходимо пожить РАЗДЕЛЬНО лет 50. А там пусть наши потомки решают.

Вы слишком оптимистичны: через 50 лет решать уже будет нечего, украинские АЭС умрут своей смертью. Дай Бог, если эта смерть будет просто тихой, а не наподобие Чернобыльской. Советское наследие не вечно, а свое создавать Украина не способна. Вы слишком оптимистичны: через 50 лет решать уже будет нечего, украинские АЭС умрут своей смертью. Дай Бог, если эта смерть будет просто тихой, а не наподобие Чернобыльской. Советское наследие не вечно, а свое создавать Украина не способна.

Я имею ввиду вовсе не АЭС. История всех постсоветских государств учит, что их сотрудничество с РФ в любой области проходит всегда ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ РОССИИ. Достаточно посмотреть на Беларусь - 24 млн. т нефти и почти 15 млрд. м3 газа в год практически по внутрироссийским ценам, а взамен - молочный фальсификат и контрабанда продуктов со всей Европы. Плюс бесконечные кредиты на стабилизацию ЗВР/строительство АЭС и протчее. Российский народ от такого сотрудничества не получает в итоге ничего.К сожалению, к западу от Хутора Михайловского есть политики, помнящие поговорку от теленке и 2-х матках, которые при очередном качке маятника вполне могут попытаться применить эту поговорку на практике, а к востоку от него - с удовольствием купиться на эту нехитрую комбинацию. В нашем же случае, после окончания войны и возвращения Донбасса (в сложившихся реалиях Крым, видимо, ушел совсем) наиболее полезны были бы отношения между РФ и Украиной по типу российско-польских - внешне плохие/очень плохие, а в экономическом плане базирующиеся на здравом прагматизме без каких-либо преференций.