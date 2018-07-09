Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво...

Это Кравчук. А я наблюдаю, у вас такая манера - не по делу, но с претензией?
И здесь уж, пожалуйста, не поленитесь и почитайте Программу Нанна-Лугара 1991-1992 и текст поминаемого часто в последние годы Будапештского соглашения 1993 года.
Кучма был уже исполнителем этих позорных бумаг.
Как ракетчик - и инженер, и конструктор, и директор Южмаша - он бы никогда не сдал все 1272 боеголовок. Пусть Украина не могла содержить ни 1000, ни 100, но 10 - без проблем. Особенно если учесть, какой выбор запасных деталей и топлива был в расположении. А ракето-строительтное производство худо-бедно, но вообще живо до сих пор