[Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть?

Дядюшка Скрудж написав:
О 2008 годе забудьте навсегда. Это аномалия, которая бывает только раз в 100 лет и при нашей жизни уже не повторится. Украинское нормальное состояние, это - 1990-е годы. Нельзя планы строить на аномалиях.
В 2005-2007 году в украинскую банковскую систему зашли иностранные спекулятивные горячие деньги. В 2008 году они вышли и уже больше не придут.
они зашли в 1998, потом зашли в 2005-2008
и дефолт 1998 года их не испугал в РФ, а у нас в 2 раза девальвировала валюта в 98.
они могут повторить этот трюк?
И Вы хронологию НЕ полностью написали, квартиры взлетать начали резко в 2002 году. Начался подъем. Одно к другому не клеится.