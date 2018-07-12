НБУ вводит в Украине 20 гривен нового образца (фото)
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На фото не нова бона а сувенірна яка вже давно існує.
Сувенірна банкнота (бона) "160 років від дня народження Івана Франка" / Сувенирная банкнота "160 лет со дня рождения Ивана Франко" 2016 рік Україна НБУ Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.
НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року. Для нумерування банкнот використано серію ЦБ. Розмір банкноти – (69х130) мм. Переважаючий колір банкноти – зелений. Підпис: В. Гонтарева.