Про це свідчать результати опитування громадської думки.
Дивися повний текст Скільки українців довіряють Європейському союзу - опитування.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:58
Скільки українців довіряють Європейському союзу - опитування
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Дивися повний текст Скільки українців довіряють Європейському союзу - опитування.
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:54
ЕС интересуют только свои шкурные вопросы. На нас им насрать. Поймите это.
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