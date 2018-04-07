Finance.ua: Заощадити на здоров'ї

Як оформити податкову знижку на лікування
Працюєте офіційно і отримуєте «білу» зарплату? Хороша новина — вам передбачена податкова знижка. Якщо в поточному році довелося витратитися на покупку або ремонт житла, навчання дітей або оплатити лікування (своє або родичів), то в наступному податкова поверне вам частину витрат. Багато хто не знає про те, що таке можливо. Інформацію про податкову знижку та про те, кому вона передбачена, не важко знайти, наприклад, в інтернеті. Але для цього потрібно знати, що вона взагалі існує. Податкова зі зрозумілих причин це не афішує. Торік я витратила на лікування 10 000 гривень, а цього року мені повернули 1800. У порівнянні з витратами сума повернення може здатися скромною, але не бачу причин дарувати її державі.
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