Finance.ua: Заощадити на здоров'ї

|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:19
за 2019 год можно получить податкову знижку на мед услуги: УЗИ, консультации докторов, стоматология?
Додано: Чет 05 бер, 2020 16:59
Не предендую на роль податкового агента, так було 3 роки тому:
Збирайте договори, акти, оплати. Якщо вартість процедури з медикаментами, то можливо треба буде перероблювати, щоб медикаменти були вказані окремою строкою (не компенсуються).
В Вашій ситуації сума компенсації буде дорівнювати 18% від суми послуг (без медикаментів), але не більше ніж 1/3 від сплаченого тільки Вами ПДФО за рік, в якому була процедура (оскільки чоловік офіційно не платить податки).
Наприклад, процедура ЕКО 30 000,00 грн.(без медикаментів), а Ваша з/п 70 000 грн. за рік, в якому була процедура:
1. Максимально можлива компенсація (без врахування розміру з/п) 30 000*18% = 5 400
2. Сплачений Вами ПДФО за рік: 70 000*18% = 12 600
3. 12600/3 (не більше ніж 1/3 від сплаченого тільки Вами ПДФО за рік) = 4200.
Компенсація буде 4200 грн.
Додано: Суб 14 бер, 2020 10:23
Обратитесь в свою бухгалтерию, я получала возврат за плату на обучение детей.
Додано: Вів 28 кві, 2020 21:37
Кто писал что чем больше зп тем лучше, пересчитайте, наоборот... Чем больше зп тем больше новая сумма на которую начисляется подоходный, сумма расходов ведь не меняется...
|