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Finance.ua: Заощадити
на здоров'ї

Finance.ua: Заощадити на здоров'ї
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:19

за 2019 год можно получить податкову знижку на мед услуги: УЗИ, консультации докторов, стоматология?
vasyuk_alina
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:59

  katy_ua написав:Процедура ЕКО, договір підписуємо разом з чоловіком. Я - офіційно працевлаштована, чоловік - ні. І ще один нюанс - шлюб не зареєстрований. Які варіанти?


Не предендую на роль податкового агента, так було 3 роки тому:

Збирайте договори, акти, оплати. Якщо вартість процедури з медикаментами, то можливо треба буде перероблювати, щоб медикаменти були вказані окремою строкою (не компенсуються).
В Вашій ситуації сума компенсації буде дорівнювати 18% від суми послуг (без медикаментів), але не більше ніж 1/3 від сплаченого тільки Вами ПДФО за рік, в якому була процедура (оскільки чоловік офіційно не платить податки).
Наприклад, процедура ЕКО 30 000,00 грн.(без медикаментів), а Ваша з/п 70 000 грн. за рік, в якому була процедура:
1. Максимально можлива компенсація (без врахування розміру з/п) 30 000*18% = 5 400
2. Сплачений Вами ПДФО за рік: 70 000*18% = 12 600
3. 12600/3 (не більше ніж 1/3 від сплаченого тільки Вами ПДФО за рік) = 4200.

Компенсація буде 4200 грн.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:23

Обратитесь в свою бухгалтерию, я получала возврат за плату на обучение детей.
podsneznIK55
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:12

Витрати на лікування не включаються до податкової знижки.
nadaPups
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:37

Кто писал что чем больше зп тем лучше, пересчитайте, наоборот... Чем больше зп тем больше новая сумма на которую начисляется подоходный, сумма расходов ведь не меняется...
polinashkatula
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:07

А если официально не трудоустроен сделали операцию можно ли получить компенсацию?
17movchan
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