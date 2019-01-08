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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 05 бер, 2020 14:19
за 2019 год можно получить податкову знижку на мед услуги: УЗИ, консультации докторов, стоматология?
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:59
Не предендую на роль податкового агента, так було 3 роки тому:
Збирайте договори, акти, оплати. Якщо вартість процедури з медикаментами, то можливо треба буде перероблювати, щоб медикаменти були вказані окремою строкою (не компенсуються).
В Вашій ситуації сума компенсації буде дорівнювати 18% від суми послуг (без медикаментів), але не більше ніж 1/3 від сплаченого тільки Вами ПДФО за рік, в якому була процедура (оскільки чоловік офіційно не платить податки).
Наприклад, процедура ЕКО 30 000,00 грн.(без медикаментів), а Ваша з/п 70 000 грн. за рік, в якому була процедура:
1. Максимально можлива компенсація (без врахування розміру з/п) 30 000*18% = 5 400
2. Сплачений Вами ПДФО за рік: 70 000*18% = 12 600
3. 12600/3 (не більше ніж 1/3 від сплаченого тільки Вами ПДФО за рік) = 4200.
Компенсація буде 4200 грн.
Додано: Суб 14 бер, 2020 09:23
Обратитесь в свою бухгалтерию, я получала возврат за плату на обучение детей.
Додано: Вів 28 кві, 2020 20:37
Кто писал что чем больше зп тем лучше, пересчитайте, наоборот... Чем больше зп тем больше новая сумма на которую начисляется подоходный, сумма расходов ведь не меняется...
Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:07
А если официально не трудоустроен сделали операцию можно ли получить компенсацию?
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:50
Re: Finance.ua: Заощадити на здоров'ї
17movchan, нам надо будет засветить свой доход, с него произвести оплату налогов 18 % и сбора 1,5 %. В добавок могут запросить документы происхождения средств.
Итого, больше потратите.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:27
В каком году я могла претендовать на налоговую скидку? Оплата первой части по договору была в 2018 году, вторая часть в 2019 году. Акт закрыт в 2019 году. Представитель налоговой сказала, что ей не нужен акт - налоговый возврат рассчитывается на основании чеков об оплате 2019 года, и чек 2018 года в расчет не войдут.
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:20
Мерщій подавайте в цьому році за витрати в 2019, бо за 2018 рік треба було в минулому подавати...
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