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Finance.ua: Заощадити
на здоров'ї

Finance.ua: Заощадити на здоров'ї
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:52

Для меня лучший вариант по экономии на здоровье это покупка страховки ДМС. Покупала как физ.лицо. Брала из недорогих пакетов. Страховка обошлась 4к за год. Это с учётом обследований, анализов и медикаментов (правда на лекарства франшиза 30%). Не нарадуюсь удачной покупке. Уже не раз к счастью или к сожалению за последних полгода пригодилась. Страховую называть не буду, чтобы не сочли за рекламу.
zinchenko_darya
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