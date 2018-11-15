Finance.ua: Заощадити на здоров'ї

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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:52
Для меня лучший вариант по экономии на здоровье это покупка страховки ДМС. Покупала как физ.лицо. Брала из недорогих пакетов. Страховка обошлась 4к за год. Это с учётом обследований, анализов и медикаментов (правда на лекарства франшиза 30%). Не нарадуюсь удачной покупке. Уже не раз к счастью или к сожалению за последних полгода пригодилась. Страховую называть не буду, чтобы не сочли за рекламу.
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