RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На опалення і воду введуть
абонплату: наскільки...

На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:33

  Victor8 написав:Петя съедает 30 шоколадок в месяц.
Юля - 0 шоколадок в месяц.
С 1 мая 2019 г. - Юля должна будет платить абонплату за то, Петя съедает 30 шоколадок в месяц.


А на берегу Женевского озера сидит Беня и ест мацу. Кто за него будет платить абонплату?
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5981
З нами з: 30.11.12
Подякував: 93 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:35

  sal написав:На СТО ремонтируют иностранческие авто ни копейки в них не вложив и вы за ремонт платите.
Прорвет трубу, перекроют воду и на этом ремонт без абонплатежей закончится.

вроде умный а пишешь ерунду

в тариф на ХВС и водоотвод заложено:
- себистоимсоть воды
- амортизация насосных станций и труб
- зарплаты ИТР
- налоги
- норма прибыли

у меня на даче в Вышгородском районе есть конкретная распечатка из чего стостоит тариф
кстати не маленький а 20 грн за куб - и это только водоснабжение ))))
так вот там себистоимсоть указана 2.3! грн за куб
а запрлаты ИТР - 5 грн
и начальник водного хозяйтсва на лексусе за 40К ездит
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1021
З нами з: 11.12.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:39

Re: опрозрачневание

  4e4ensxe написав:в тариф на ХВС и водоотвод заложено:
- себистоимсоть воды
- амортизация насосных станций и труб
- зарплаты ИТР
- налоги
- норма прибыли


Как заложили - так и выложат.
sal
 
Повідомлень: 2851
З нами з: 25.03.16
Подякував: 400 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:52

  Джон написав:
  cannabis_ua написав:Куплю хату - налог на недвижимость, налог на землю;
с колодцем - приравняем к артезианской скважине;
печкой - выбросы СО2;
без света - не реально.

Ага концовку Чиполлино изучите...

В реальности зло всегда побеждает добро.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2428
З нами з: 27.02.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:54

Re: природа

  cannabis_ua написав:зло всегда

Ложка дегтя против бочки меда.
sal
 
Повідомлень: 2851
З нами з: 25.03.16
Подякував: 400 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:04

  sal написав:
  4e4ensxe написав:в тариф на ХВС и водоотвод заложено:
- себистоимсоть воды
- амортизация насосных станций и труб
- зарплаты ИТР
- налоги
- норма прибыли


Как заложили - так и выложат.

Не ну логика есть.
Но по факту скорее всего к действующему тарифу добавят абонку, а потом и тариф подымут.
Газ подорожал, бенз подорожал, минимальная зарплата тоже скоро вырастет, валюта дорожает - тарифы тоже пойдут вверх.
"Все заради перемоги".
p.s.
Интересно наблюдать как маршрутки в Киеве стали дешевле автобусов киевпасстранса.
Первый случай за историю независимости.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2428
З нами з: 27.02.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:06

  sal написав:
  cannabis_ua написав:зло всегда

Ложка дегтя против бочки меда.

Только мед оказался переработанным сахаром с известной фабрики.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2428
З нами з: 27.02.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
R2 » Вів 24 лип, 2018 12:13
0 23
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 12:13
R2
Українцям порадили, як платити за опалення втричі менше 1, 2, 3
R2 » Пон 16 лип, 2018 08:16
28 1776
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 05:22
anikola13
США введуть заборону на іранську нафту
R2 » Сер 27 чер, 2018 12:41
1 84
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 чер, 2018 12:41
hxbbgaf

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (5058)
24.07.2018 18:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.