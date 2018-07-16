На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

А на берегу Женевского озера сидит Беня и ест мацу. Кто за него будет платить абонплату?
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:33
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:35
вроде умный а пишешь ерунду
в тариф на ХВС и водоотвод заложено:
- себистоимсоть воды
- амортизация насосных станций и труб
- зарплаты ИТР
- налоги
- норма прибыли
у меня на даче в Вышгородском районе есть конкретная распечатка из чего стостоит тариф
кстати не маленький а 20 грн за куб - и это только водоснабжение ))))
так вот там себистоимсоть указана 2.3! грн за куб
а запрлаты ИТР - 5 грн
и начальник водного хозяйтсва на лексусе за 40К ездит
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:39
Re: опрозрачневание
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:52
В реальности зло всегда побеждает добро.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:54
Re: природа
Додано: Вів 24 лип, 2018 17:04
Не ну логика есть.
Но по факту скорее всего к действующему тарифу добавят абонку, а потом и тариф подымут.
Газ подорожал, бенз подорожал, минимальная зарплата тоже скоро вырастет, валюта дорожает - тарифы тоже пойдут вверх.
"Все заради перемоги".
p.s.
Интересно наблюдать как маршрутки в Киеве стали дешевле автобусов киевпасстранса.
Первый случай за историю независимости.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 24 лип, 2018 17:06
Только мед оказался переработанным сахаром с известной фабрики.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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