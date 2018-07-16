|
|
|
На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 лип, 2018 19:44
AlifeSoft написав:
не пробурите же вы скважину во дворе дома, особенно в Киеве
Почему? Колодец понятно но артезианскую с хорошим дебитом и на 50+ метров и глубже реально...
главное не под фундаментом)). Если есть ОСББ и придомовая территория бури себе и все.. при дебите до 300 кубов/сутки лицензии вроде как не надо. 300 кубов на 144 квартиры = 2,08 куба сутки вполне хватает..
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 426
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 19:53
Джон написав: AlifeSoft написав:
не пробурите же вы скважину во дворе дома, особенно в Киеве
Почему? Колодец понятно но артезианскую с хорошим дебитом и на 50+ метров и глубже реально...
главное не под фундаментом)). Если есть ОСББ и придомовая территория бури себе и все.. при дебите до 300 кубов/сутки лицензии вроде как не надо. 300 кубов на 144 квартиры = 2,08 куба сутки вполне хватает..
А качество этой воды в черте города?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
-
AlifeSoft
-
-
- Повідомлень: 1747
- З нами з: 30.10.08
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 19:56
rjkz написав:
В ваших словах есть большая доля правды. Все попытки экономить на потреблении будут перечеркиваться поднятием тарифов до уровня хотелок увеличения денежных потоков и балансирования на грани, за которой будет бунт.
Поэтому мы можем ставить ЛЭДы и бойлеры, утеплять фасады и ставить МП окна, экономить воду, но это погоня ослика за морковкой, которую он никогда не достанет, но цель погонщика будет достигнута.
Бунта не будет так как будет расти и минималка. И это уже будет проблема работодателя где достать для неё денег. К 2025-му минималка будут не менее 400 евро.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
-
AlifeSoft
-
-
- Повідомлень: 1747
- З нами з: 30.10.08
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:02
Mindbender написав:
Не понимаю, за что платить абонплату мусорщикам? Ни разу не видел, чтобы те прочищали мусоропроводы в многоэтажке. Какие «коммуникации» эти братья будут поддерживать? Свои штаны? Кроме всего остального - в 2019 надеюсь будет уже не Порошок с партнером по воровству Гросей.
Кого из честных предлагаете?
Напишите весь список буду тоже за них голосовать.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5987
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 566 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:05
AlifeSoft написав: sal написав:
Но следующим шагом запросто окажется, что содержать (платить абонку) некому. Те пару чел./пенсионеров, которые не отключились от центр.отопления и центр.гор. воды, потянуть заоблачную абонку сами не могут.
Т.е. в нашей стране вырисовывается путь в никуда...
По холодной воде и канализации абонку платить будут, так как нет альтернативы (не пробурите же вы скважину во дворе дома, особенно в Киеве.) Ну а горячая вода есть разве что в Киеве, у остальных давно бойлеры или проточники.
Это как раз в Киеве её больше нет чем она есть. А у нас в селе 351 день в году как часики.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5987
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 566 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:11
AlifeSoft написав: rjkz написав:
В ваших словах есть большая доля правды. Все попытки экономить на потреблении будут перечеркиваться поднятием тарифов до уровня хотелок увеличения денежных потоков и балансирования на грани, за которой будет бунт.
Поэтому мы можем ставить ЛЭДы и бойлеры, утеплять фасады и ставить МП окна, экономить воду, но это погоня ослика за морковкой, которую он никогда не достанет, но цель погонщика будет достигнута.
Бунта не будет так как будет расти и минималка. И это уже будет проблема работодателя где достать для неё денег. К 2025-му минималка будут не менее 400 евро.
Ну к 2025 все что угодно может быть, а с диктовкой минималки работодателю...Бизнес-климат итак в государстве не фонтан, и как-бы вслед за заробитчанами и бизнес не свалил. Хотя...Чего уж тут? Потихоньку валит бизнес. Пока потихоньку.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7724
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3178 раз.
- Подякували: 1545 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:14
AlifeSoft написав: rjkz написав:
В ваших словах есть большая доля правды. Все попытки экономить на потреблении будут перечеркиваться поднятием тарифов до уровня хотелок увеличения денежных потоков и балансирования на грани, за которой будет бунт.
Поэтому мы можем ставить ЛЭДы и бойлеры, утеплять фасады и ставить МП окна, экономить воду, но это погоня ослика за морковкой, которую он никогда не достанет, но цель погонщика будет достигнута.
Бунта не будет так как будет расти и минималка. И это уже будет проблема работодателя где достать для неё денег. К 2025-му минималка будут не менее 400 евро.
К 2025 курс будет 60 и минималка как всегда будет баксов 100-150.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5987
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 566 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:29
AlifeSoft написав:
По холодной воде и канализации абонку платить будут, так как нет альтернативы (не пробурите же вы скважину во дворе дома, особенно в Киеве.)
Пробурить то можно, но водоканал не примет слив этой воды в канализацию.
Многие новостройки вдали от Киева бурят скважины и шинкуют бабло. На Чайке например.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1196
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|23
|
Вів 24 лип, 2018 12:13
R2
|
|28
|1778
|
|
|1
|84
|
|