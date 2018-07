На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

Додано: Вів 24 лип, 2018 19:53

Джон написав: AlifeSoft написав: не пробурите же вы скважину во дворе дома, особенно в Киеве не пробурите же вы скважину во дворе дома, особенно в Киеве

Почему? Колодец понятно но артезианскую с хорошим дебитом и на 50+ метров и глубже реально...

главное не под фундаментом)). Если есть ОСББ и придомовая территория бури себе и все.. при дебите до 300 кубов/сутки лицензии вроде как не надо. 300 кубов на 144 квартиры = 2,08 куба сутки вполне хватает.. Почему? Колодец понятно но артезианскую с хорошим дебитом и на 50+ метров и глубже реально...главное не под фундаментом)). Если есть ОСББ и придомовая территория бури себе и все.. при дебите до 300 кубов/сутки лицензии вроде как не надо. 300 кубов на 144 квартиры = 2,08 куба сутки вполне хватает..



А качество этой воды в черте города? А качество этой воды в черте города?

In Death we trust (c) Carlos Castaneda