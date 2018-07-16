А я тихо так и скромно скажет...Вероятнее всего, эти слова принадлежат С.В.Петлюре.
Но я тихо так сказал, очень скромно так.Ага.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:41
А я тихо так и скромно скажет...Вероятнее всего, эти слова принадлежат С.В.Петлюре.
Но я тихо так сказал, очень скромно так.Ага.
Я ВЕРЮ В ЧЕСТНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
И В НЕПОДКУПНОСТЬ ПОСТОВЫХ, В ЗАБОТУ БАНКОВ О КЛИЕНТАХ, В РУСАЛОК ВЕРЮ, В ДОМОВЫХ...
Додано: Вів 24 лип, 2018 21:57
Пора вводить абонплату на всё, чем теоретически может воспользоваться гражданин: на тротуары и общественный транспорт(и ни разу не колышет, что добираетесь везде на авто), воздух, пляжи, прогулки в леса-горы, просмотр эфирного ТВ, звонки на 102 и т.д.. А то все кругом хитрожёлтые стали, экономят каждую копейку, не додают топ-менеджерам на заслуженные премии.
Востаннє редагувалось warlamp в Вів 24 лип, 2018 22:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 лип, 2018 22:00
Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
Додано: Вів 24 лип, 2018 22:08
Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
Додано: Вів 24 лип, 2018 22:37
Ну это-то поправимо. Хранилище ЯО в Чернобыле если еще не запущено в эксплуатацию, то вот-вот...А это всего-то 80 км от Куйова. Да и период полураспада еще 2-х радиоактивных изотопов в привет от 4-го энергоблока еще не скоро пройдет - у изотопов америция и плутония в запасе еще сотни и тысячи лет, а они как раз осели в иле водоемов и в первом водоносном горизонте. Хотя их и немного в том что выбросилось в 1986. Так что "веселье" продолжается. "The show must go on", как поговаривал Фреди Меркьюри.
Додано: Сер 25 лип, 2018 00:02
Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
Так не бурите в первый горизонт идите дальше..а ЯО..ну оно там герметичное..но я не понимаю тревоги.. если ЯО навернется то никакие фильтры от изотопов не помогут)).
А в водозаборники киевские они попадут намного быстрее чем в артезианские воды если туда попадут вообще. Да и дозиметры никто не отменял.. у меня есть еще совковый я им грибочки с базара меряю и чернику.. и за 15+ лет скажу так пару раз не сильные но преценденты попадались...
Додано: Сер 25 лип, 2018 07:33
Додано: Сер 25 лип, 2018 07:39
А почему вы решили что вам нужна? Она нужна поставщику. Ну хотят они бОльше зарабатывать, а тупо повышать цену каждый квартал уже совесть не позволяет. Абонплата. Потом обяжут доплачивать тех, в домах которых старые трубы(так как эксплуатационный расход выше). Ну а потом будут дальше креативненько что-то новое придумывать. Отдел продаж и маркетинга водоканалав тоже должны отрабатывать свой хлеб.
Додано: Сер 25 лип, 2018 08:02
Re: неожиданно
Абонплата за воду и отопление увеличит расходы на "коммуналку".
https://news.finance.ua/ru/news/-/43090 ... kommunalka
Додано: Сер 25 лип, 2018 08:05
Пусть абонплату платит тот, кто съедает (потребляет) товар или услугу.
В цену товаров и услуг во всем мире включаются все затраты, и оплачивает это всё потребитель товаров и услуг. Что очень даже логично, понятно и прозрачно для всех.
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