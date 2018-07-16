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На опалення і воду введуть
абонплату: наскільки...

На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011>
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:41

  Джон написав:
  makishin60 написав:где активисты ?

А они забыли слова С. Бандеры.. не так страшны москальские вши как украинские гниды..

А я тихо так и скромно скажет...Вероятнее всего, эти слова принадлежат С.В.Петлюре. 8)
Но я тихо так сказал, очень скромно так.Ага. :oops:
Я ВЕРЮ В ЧЕСТНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
И В НЕПОДКУПНОСТЬ ПОСТОВЫХ, В ЗАБОТУ БАНКОВ О КЛИЕНТАХ, В РУСАЛОК ВЕРЮ, В ДОМОВЫХ...
RYTIS
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:57

Пора вводить абонплату на всё, чем теоретически может воспользоваться гражданин: на тротуары и общественный транспорт(и ни разу не колышет, что добираетесь везде на авто), воздух, пляжи, прогулки в леса-горы, просмотр эфирного ТВ, звонки на 102 и т.д.. А то все кругом хитрожёлтые стали, экономят каждую копейку, не додают топ-менеджерам на заслуженные премии. :mrgreen:
Востаннє редагувалось warlamp в Вів 24 лип, 2018 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:00

Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

  RYTIS написав:.Вероятнее всего, эти слова принадлежат С.В.Петлюре

Сорри вы правы я ошибся..«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:08

Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

  AlifeSoft написав:А качество этой воды в черте города?

Если на этом месте не стояло хранилище ЯО или хим-комбинат..вы же брать ее будет с глубоких горизонтов.. не хотите 70 метров бурите на 200..конечно паспорт на скважину нужен и свидетельство санстанции.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:37

  Джон написав:
  AlifeSoft написав:А качество этой воды в черте города?

Если на этом месте не стояло хранилище ЯО или хим-комбинат..вы же брать ее будет с глубоких горизонтов.. не хотите 70 метров бурите на 200..конечно паспорт на скважину нужен и свидетельство санстанции.


Ну это-то поправимо. Хранилище ЯО в Чернобыле если еще не запущено в эксплуатацию, то вот-вот...А это всего-то 80 км от Куйова. Да и период полураспада еще 2-х радиоактивных изотопов в привет от 4-го энергоблока еще не скоро пройдет - у изотопов америция и плутония в запасе еще сотни и тысячи лет, а они как раз осели в иле водоемов и в первом водоносном горизонте. Хотя их и немного в том что выбросилось в 1986. Так что "веселье" продолжается. "The show must go on", как поговаривал Фреди Меркьюри. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 00:02

Re: На опалення і воду введуть абонплату: наскільки...

  rjkz написав:и в первом водоносном горизонте.

Так не бурите в первый горизонт идите дальше..а ЯО..ну оно там герметичное..но я не понимаю тревоги.. если ЯО навернется то никакие фильтры от изотопов не помогут)).
А в водозаборники киевские они попадут намного быстрее чем в артезианские воды если туда попадут вообще. Да и дозиметры никто не отменял.. у меня есть еще совковый я им грибочки с базара меряю и чернику.. и за 15+ лет скажу так пару раз не сильные но преценденты попадались...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 07:33

  Igorten написав:чем больше людей тем меньше топить нужно, каждый человек и есть отопительный элемент ;)


Оно то так, но человек быстро горит, поэтому недолго сможет отапливать собой :)
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 07:39

  Джон написав:То нахрена нам тогда абонентка??


А почему вы решили что вам нужна? Она нужна поставщику. Ну хотят они бОльше зарабатывать, а тупо повышать цену каждый квартал уже совесть не позволяет. Абонплата. Потом обяжут доплачивать тех, в домах которых старые трубы(так как эксплуатационный расход выше). Ну а потом будут дальше креативненько что-то новое придумывать. Отдел продаж и маркетинга водоканалав тоже должны отрабатывать свой хлеб.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:02

Re: неожиданно

Абонплата за воду и отопление увеличит расходы на "коммуналку".
https://news.finance.ua/ru/news/-/43090 ... kommunalka
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:05

  Ratatui написав:
  Victor8 написав:Петя съедает 30 шоколадок в месяц.
Юля - 0 шоколадок в месяц.
С 1 мая 2019 г. - Юля должна будет платить абонплату за то, что Петя съедает 30 шоколадок в месяц.


А на берегу Женевского озера сидит Беня и ест мацу. Кто за него будет платить абонплату?

Пусть абонплату платит тот, кто съедает (потребляет) товар или услугу.
В цену товаров и услуг во всем мире включаются все затраты, и оплачивает это всё потребитель товаров и услуг. Что очень даже логично, понятно и прозрачно для всех.
Victor8
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