Підвищення цін на газ коштуватиме "плюс" 600 грн на...

maestro71 написав:

..согласно Конституции (день которой уже месяц как отбухали!) недра (в т.ч. и ГАЗ!!) принадлежат ВСЕМУ народу Украины... по оф.статистике Украина добывает вроде как 1млрд м3 газа в год (повторю: ДОБЫВАЕТ из недр, не ворует, не покупает по различным хитрым "формулам-схемам")!!.. в стране нас осталось примерно 35-40млн ртов, т.е. с реднем порядка 10.13млн. домохозяйств, предположительно оборудованных газом и газовыми счетчиками... прикинув, что в среднем КАЖДОЕ домохозяйство в месяц израсходует 100м3 газа (как раз нормативные 1200м3 в год, вкл.отопительный сезон) - в целом жил.фонд в год израсходует порядка 1...2млрд м3 газа..ИТОГО - еще в ОСТАТКЕ отанется порядка 15млрд м3 СВОЕГО же газа, который возможно продавать по рыночной цене хоть на внутреннем рынке, хоть за границу качать... так какого же х...ра нам лепят про цену в 6.89грн за куб, про 10грн с 01 августа "на вимогу МВФ"???...если оценочная себестоимсоть укр.газа (вкл.расходы на добычу+транспортировку+норма прибыли) по разным оценкам составляет 2500..4500грн за 1000м3 ???!!!!