"Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни...

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Куда в 2017 г. "испарилось" 2,7 млрд куб. м. газа?
Все ссылки и цифры исключительно с оффсайта Нафтогаза:
В 2017 році в Україні було видобуто 20,5 млрд куб. м газу ... ПАТ «Укргазвидобування», підприємство групи Нафтогаз, видобуло 15,3 млрд куб. м газу ... Весь товарний газ, видобутий Укргазвидобуванням протягом 2017 року, закуповувався Нафтогазом за ціною 4849 грн/тис. куб. м та постачався для потреб побутових споживачів та виробників теплової енергії для потреб населення за ціною 4942 грн/тис. куб. м. ...
добавим 4,4 млрд куб. м (технологические потребности) = 5,9 млрд куб. м (хотя треть от этих затрат, как будет показано ниже, идет на прокачку газа для производств), весь остальной закупаемый газ - для производств.
А если взять весь газ добытый в Украине, вычесть потребленный вышеуказанными плюс технологический, то оказывается, надо было докупить за границей всего 0,7 млрд куб. м газа: 20,5 - 16,8 - 4,4 = -0,7
Сколько в Украине государственных (не частных) производств, которым нужен газ?
У 2017 році поставки імпортованого газу в Україну здійснювались виключно з європейського газового ринку. У порівнянні з 2016 роком імпорт газу збільшився на 27% – з 11,1 млрд куб. м до 14,1 млрд куб. м.
Если по требованию МВФ на 65%% поднять цену на газ, потянутся вверх все цены, что происходит у нас регулярно. Пример - хлеб, за год цена повышается несколько раз, и производство других продуктов также подорожает. Взять половинку хлеба: цена в мае - 8.5, в июне - 9.4 грн. и так на всё, ползучая инфляция не останавливается. И при этом, МВФ ещё требует сократить субсидии, это чтобы люди помирали от голода и холода? Такие случаи уже были зимой. К чему это приведёт... ой, мы ж хотим рождаемость увеличить, рост цен ка раз тот способ.
Востаннє редагувалось 1007qwert в П'ят 08 чер, 2018 22:49, всього редагувалось 1 раз.
1007qwert написав:Если по требованию МВФ на 65%% поднять цену на газ, потянутся вверх все цены, что происходит у нас регулярно. Пример - хлеб, за год цена повышается несколько раз, и производство других продуктов также подорожает. Взять половинку хлеба цена в мае - 8.5, в июне - 9.4 грн. и так на всё, ползучая инфляция не останавливается. И при этом, МВФ ещё требует сократить субсидии, это чтобы люди помирали от голода и холода? Такие случаи уже были зимой. К чему это приведёт... ой, мы ж хотим рождаемость увеличить, рост цен ка раз тот способ.
Это еще "социальные" виды хлебопродуктов. Его уже делают невесть с чего. Остальное в обычных маркетах у нас продается от 15 до 25 грн за буханку (батон).