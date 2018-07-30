Итоги: Энергетика 30.07.18

Додано: Пон 30 лип, 2018 12:28

Обеспокоенность вокруг торговых войн между США и Китаем продолжает оказывать давление на цены, тогда как остановка поставок Саудовской Аравии через Красное море, похоже, не смогла поддержать котировки.



Последние новости по торговому конфликту между США и Китаем продолжают влиять на настроения инвесторов. В четверг, 26 июля, советник американского президента Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз планируют объединить усилия в борьбе с Китаем в сфере торговли. По его словам, все переговоры с Китаем заканчиваются ничем и не приводят к заключению сделок.



На прошлой неделе краткосрочную поддержку нефтяным ценам оказали новости из Саудовской Аравии. В ночь на четверг по Киеву министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны Халид аль-Фалих заявил, что королевство решило приостановить экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив после атаки на нефтяные танкеры в Красном море со стороны йеменских сепаратистов.



Нефть марки WTI подешевела в пятницу более чем на 1% после публикации данных о росте числа буровых установок в США за прошлую неделю. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за неделю по 27 июля общее число нефтяных буровых установок в стране выросло на три штуки, до 861 установки.

Цены на нефть не демонстрируют единой динамики в понедельник утром на фоне сохранения глобальных торговых рисков.Фьючерсы на нефть в пятницу снизились, после трех сессий роста, на фоне указания от министра энергетики РФ, что страны-экспортеры могут добывать больше нефти, чем было согласовано, к концу года.Еженедельный отчет Baker Hughes показал, что за неделю до 27 июля в США произошли следующие изменения:число буровых на нефтяных месторождениях выросло на 3 единицы до 861, ачисло буровых на газовых месторождениях сократилось на 1 единицу до 186.Увеличение количества нефтяных буровых выглядит логичным на фоне падения запасов «черного золота» в США до минимальных значений с февраля 2015 года в среду Минэнерго США сообщило о том, что за неделю до 20 июля запасы сократились на 6.15 млн.). По данным этого ведомства, объем добычи нефти в США достиг рекордных 11 млн. баррелей в сутки.JODI: США обогнали Россию по добыче нефти.Около 5% нефти, о добыче которой сообщает российское Минэнерго, не являются нефтью в строгом понимании этого слова.Если учитывать только чистую сырую нефть, США уже обогнали РФ по объемам производства, следует из подсчетов «Совместной инициативы по нефтяной статистике» (JODI).Хотя, по данным Минэнерго, в мае Россия добывала 10,962 млн. баррелей в сутки, 616 тысяч баррелей из них - это газоконденсатная жидкость, а реальный объем добычи сырой нефти составил 10,346 млн. баррелей в день, подсчитали в JODI.Это меньше показателя США, где добыча выросла на 2,7% за месяц и достигла 10,749 млн. баррелей в день.Третьей по объемам добычи стала Саудовская Аравия: по данным ОПЕК, она извлекала на поверхность 10,1 млн. баррелей в сутки. Без учета газоконденсата это 10,03 млн. баррелей в день, оценивает JODI.Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в мае в месячном выражении снизился на 4,5%, до 6,984 млн. баррелей в сутки, в США - вырос на 15,9%, до 2,035 млн. баррелей в сутки.Данные России JODI не указывает. При этом в апреле Россия экспортировала 5,86 млн. баррелей в сутки, а в марте - 4,58 млн. баррелей в сутки, следует из данных организации.В ближайшие месяцы Россия увеличит добычу примерно до 11,2 млн. баррелей в день - производство будет на 200-250 тысяч баррелей в сутки больше уровня, который был закреплен сделкой со странами ОПЕК 2016 года, заявил в пятницу министр энергетики Александр Новак.Добыча нефти в США, согласно прогнозу Минэнерго, увеличится на 1,3 млн. баррелей в день в текущем году (до 11,3 млн. баррелей в сутки), а в следующем - еще на 0,7 млн. баррелей. К концу 2019-го года американские нефтяники будут добывать больше 12 млн. баррелей ежедневно.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: