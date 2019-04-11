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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:43

Доброго вечора п’ятниці усім. А у нас черговий огляд новин та змін по депозитах.

З 20 січня вніс зміни до своєї депозитної програми Мегабанк. Зокрема у лінійці депозитів залишилось 4 продукти: Строковий без права поповнення, Строковий з правом поповнення, до яких застосовується бонусна програма, та вклади На вимогу та Ощадний сертифікат, до яких бонусна програма не застосовується. Максимальними є ставки по вкладу Строковий без права поповнення на термін 10-12 місяців: 15,5% у гривні, 3,5% у доларах США та 2,5% у євро без урахування бонусних програм.

З 21 січня змінив ставки по вкладу Надійний банк Кредит Дніпро. Тож максимальними тепер є ставки по вкладу з виплатою відсотків в кінці строку для терміну 180-209 днів у гривні - 15,25%, практично для всіх термінів окрім 540-719 днів у доларах США - 2,3% та для всіх термінів у євро - 0,25%.

24 січня оновили ставки по своїм вкладам 3 банки:

Укргазбанк вчергове знизив ставки у всіх валютах. Найвищі ставки тепер за вкладами Строковий з продовженням та Еко-депозит з виплатою відсотків в кінці терміну: 12% у гривні для термінів 6-9, 9-12 та 12-18 місяців, 2,75% у доларах США для терміну 12-18 місяців та 2,5% у євро для термінів 9-12 та 12-18 місяців. Такими ж є підвищені ставки за вкладом Драйвовий рік.

Універсалбанк також змінив ставки по всіх вкладах. Найбільше тепер можна отримати по Строковому депозиту з поповненням: 15,5% у гривні, 2% у доларах США та 0,25% у євро на 12 місяців без урахування програм лояльності.
А збільшити дохідність за вкладами цього банку ви можете за допомогою нашого Бонусу.

Райффайзен Банк Аваль знизив ставки по вкладу Універсальний для пакетів послуг. Максимальні 10% пропонується для Пакету послуг Ексклюзив для Преміум клієнтів банку.

З 27 січня змінить ставки за своїми вкладами банк ПУМБ. Зокрема:
в гривні:
- зменшуються на -1% по Депозиту "Вільний";
- зменшуються на -0,5% по Депозиту "Скарбничка +";
- зменшуються на -0,5% ...- 3% за Депозитами "Прибутковий", "Накопичувальний" та "Депозитний конструктор".
в доларах США:
- зменшуються на -0,2% по Депозиту "Вільний";
- зменшуються на -0,3% ...- 0,4% за Депозитами "Прибутковий", "Накопичувальний" та "Депозитний конструктор".
в євро:
- зменшуються на -0,3% ...- 0,5% за Депозитами "Прибутковий", "Накопичувальний" та "Депозитний конструктор".
Найбільший дохід тепер можна отримати, поклавши кошти на депозит Дохідний: 15% у гривні для суми понад 2500000 грн. на термін 6, 9 та 12 місяців, 1,6% у доларах США та 1% у євро для терміну 12 місяців.
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:30

Financial Expert
ех, забули ви шанований експерт про ще одну банку - порізала теж депошки

Банк Альянс
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:33

  greenozon написав:Financial Expert
ех, забули ви шанований експерт про ще одну банку - порізала теж депошки

Банк Альянс


Дякуємо вам. Та не забули, просто, нажаль, ще не маємо дару передбачення. Лише сьогодні дізнались про завтрашні зміни ;)
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:17

Доброго вечора середи. Після деякої перерви ми повертаємо традиційні огляди новин та змін по кредитних картках.

Всі вже, напевне, чули про новий O.Bank від Ідея Банку - цифровий банк без відділень, що працює за ліцензією НБУ Ідея Банку. Наразі нічого кардинально нового цей банк не пропонує, ми ж лише розповімо про деякі нюанси його кредитної картки.
Пільговий період у цієї картки пропонується аж до 120 днів. Проте це лише перший пільговий період для заборгованості, яка виникла внаслідок здійснення розрахункових операцій за товари та послуги, і становить він до 122 календарних днів (перший пільговий період поширюється на операції, здійсненні протягом Розрахункового періоду, в якому оформлено Договір). Другий пільговий період – до 92 днів діє на всі торгові операції в другому Розрахунковому періоді. Третій та наступні пільгові періоди – до 62 днів, діє на всі торгові операції з третього та у наступних Розрахункових періодах.
При виході з грейсу стягуватиметься 4,9% у місяць по операціях з видачі готівки та 2,9% по торгових операціях.
Що ж стосується кешбеку, то тут його обіцяють аж до 30%. Якщо ж розглянути детальніше, то 30% (і то не більше 100 грн. за одну операцію і 500 грн. на місяць разом з іншими категоріями) ви зможете отримати за операції розрахунку кредитними коштами за товари та послуги в інтернет-магазинах Play Market, App Store та iTunes опис операції має містити слова – «GOOGLE», «APPLE», «ITUNES». Для власних коштів розмір кешбеку в цій категорії становить 10%. Також банк пропонує 5% за операції в мережі інтернет та 0,5% за інші торгові операції для кредитних коштів, для власних же - 2% і 0% відповідно.
Тому будемо спостерігати за розвитком цього цифрового банку. Швидше за все йому ще потрібен деякий час, щоб вразити клієнтів, адже як повідомив Ідея Банк у новині: “У наступних релізах O.Bank буде реалізована низка інноваційних рішень, яких поки що немає на українському ринку, і які обов'язково здивують клієнтів.”

Оновлену ЕКО-кредитку презентував Укргазбанк. Це кредитна картка, що пропонує 30 днів чесного пільгового періоду, а далі, після його спливу, нараховує відсотки на залишок кредитних коштів тільки з першого дня заборгованості, а не з початку грейс-періоду, як це передбачено в інших існуючих в Україні кредитних продуктах.
Крім того, серед переваг «ЕКО-кредитки» банк відмічає:
кредитний ліміт до 300 тисяч грн;
12% річних на власний залишок коштів;
манібек до 15% в мережі партнерів за програмою лояльності «KEYCard»;
жодної щомісячної комісії за користування;
безкоштовне поповнення (зокрема і в терміналах EasyPay).
Замовити картку можна безпосередньо у мобільному додатку «ЕКОБАНК ОНЛАЙН». Прийняття рішення здійснюється автоматично до 10 хвилин та буде дійсне протягом 30 днів.

А ПУМБ розповідає про нову шахрайську схему:
Аферисти дзвонять українцям нібито з офіційного номера банку (наприклад, клієнтам ПУМБ можуть дзвонити з номера +38 044 290 7 290), і під виглядом співробітників фінансової установи повідомляють, що у клієнта пройшло списання коштів або гроші крадуть прямо зараз. У процесі розмови надсилають SMS-повідомлення (в заголовку SMS часто можна помітити напис «INTERNET»), далі просять терміново перейти за посиланням у повідомленні (воно підсвічується іншим кольором). При цьому «жертву» кваплять, щоб вона не звертала увагу на зміст повідомлення.
Перейшовши за посиланням, людина бачить схожу сторінку інтернет-банкінгу свого банку, але насправді це сторінка-підробка, яку шахраї створили спеціально для крадіжки грошей.
Шахрай повідомляє, що для безпеки інтернет-банкінг був заблокований і для його розблокування потрібно негайно відновити пароль і повідомити секретний код з SMS.
Клієнт, натиснувши на кнопку «Відновити пароль» вводить у відповідні поля свій номер картки, термін дії, CVV-код. Таким чином шахраї отримують всі конфіденційні дані клієнта.
Їм залишається тільки оперативно зайти на будь-який платіжний сервіс для переказу грошей, ввести вкрадені дані і перевести всі гроші з картки «жертви» собі на рахунок. А секретний код з SMS, який співрозмовник просив назвати - це насправді був код для підтвердження операції про переказ грошей через сервіс платіжної системи.
Тож будьте обачні!

А якщо ви все ще шукаєте кредитку для себе - допомогти з вибором вам може наш сервіс підбору кредитних карток.
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:27

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

Financial Expert, розрахункова дата за кредиткою від O.Bank дорівнює дати підписання договору чи є якась фіксована дата?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:36

  MASolomko написав:Financial Expert, розрахункова дата за кредиткою від O.Bank дорівнює дати підписання договору чи є якась фіксована дата?


Судячи з оферти https://obank.com.ua/sites/default/file ... aObank.pdf ст.32 - може бути і так і так, а конкретніше, напевне, треба питати у служби підтримки.
Financial Expert
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:01

Доброго вечора п’ятниці, шановні читачі. Для вас черговий огляд новин та змін по депозитах.

Кредобанк знизив ставки по своїх вкладах. Відтепер максимум можна отримати за вкладом Прибутковий: без урахування програми лояльності 12,5% в гривні на 3 та 6 місяців, 1,5% в доларах США та 0,65% в євро на 12 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну.

Вніс зміни до своєї депозитної програми і monobank. Максимальні відсотки тепер за вкладом monobank без дострокового розірвання та за вкладом Iron - 16% в гривні, 2,75% в доларах США та 1,5% у євро на термін 12 місяців.

Ідея Банк також знизив відсотки у гривні по своїм вкладам. Найвищі проценти пропонує вклад Дохідний: 14,5% на термін 6 та 9 місяців без урахування програм лояльності.

З 28 січня оновив ставки за вкладами банк Альянс. Найбільша дохідність тепер пропонується за вкладом Ощадний: 15,5% у гривні, 3,5% у доларах США та 2,5% у євро на 12 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну.

Банк Південний також вніс зміни до депозитної програми з 27 січня, проте з 01.02. ставки за вкладами цього банку знову зміняться. Найбільше у гривні можна отримати за вкладами Доходний плюс - 15% на 6 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну та 15,25% за вкладом Пенсійний на 6 місяців. У валюті найбільше пропонує вклад Доходний плюс - 1,75% у доларах США та 0,75% у євро на 6 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну.

Знизив відсотки з 29 січня і А-Банк. У гривні тепер найбільше можна отримати по вкладу Online на 12 місяців - 16%. А у доларах США 3% на 12 місяців по вкладу Стандарт Строковий. Ставки у євро лишились без змін - максимум 2,5% на 12 місяців по вкладу Стандарт Строковий.

З 30 січня вніс зміни до своєї депозитної програми банк Форвард. Найбільше 15% у гривні на 180 днів пропонують одразу 3 вклади - Крок назустріч Стандарт, Максимум та Альтернативний. У доларах США та євро максимальними є ставки на 180-367 днів - 2,5% та 2% відповідно.

Також з 30 січня знизив ставки і банк Конкорд. У гривні та доларах США відтепер найвищі ставки за вкладом Для пенсіонерів: 14,75% та 4,75% на термінри 6 та 12 місяців. А у євро найбільше можна отримати за вкладом Накопичувальний на 12 місяців - 2,5%.

Що ж, будемо чекати, що принесе нам наступний тиждень після зниження облікової ставки НБУ.
А поки що ви можете отримати вищі ставки за вкладами деяких банків за допомогою нашого Бонусу до депозиту.
Financial Expert
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