Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Додано: Сер 29 січ, 2020 21:17

Доброго вечора середи. Після деякої перерви ми повертаємо традиційні огляди новин та змін по кредитних картках.Всі вже, напевне, чули про новий- цифровий банк без відділень, що працює за ліцензією НБУ Ідея Банку. Наразі нічого кардинально нового цей банк не пропонує, ми ж лише розповімо про деякі нюанси його кредитної картки.Пільговий період у цієї картки пропонується аж до 120 днів. Проте це лише перший пільговий період для заборгованості, яка виникла внаслідок здійснення розрахункових операцій за товари та послуги, і становить він до 122 календарних днів (перший пільговий період поширюється на операції, здійсненні протягом Розрахункового періоду, в якому оформлено Договір). Другий пільговий період – до 92 днів діє на всі торгові операції в другому Розрахунковому періоді. Третій та наступні пільгові періоди – до 62 днів, діє на всі торгові операції з третього та у наступних Розрахункових періодах.При виході з грейсу стягуватиметься 4,9% у місяць по операціях з видачі готівки та 2,9% по торгових операціях.Що ж стосується кешбеку, то тут його обіцяють аж до 30%. Якщо ж розглянути детальніше, то 30% (і то не більше 100 грн. за одну операцію і 500 грн. на місяць разом з іншими категоріями) ви зможете отримати за операції розрахунку кредитними коштами за товари та послуги в інтернет-магазинах Play Market, App Store та iTunes опис операції має містити слова – «GOOGLE», «APPLE», «ITUNES». Для власних коштів розмір кешбеку в цій категорії становить 10%. Також банк пропонує 5% за операції в мережі інтернет та 0,5% за інші торгові операції для кредитних коштів, для власних же - 2% і 0% відповідно.Тому будемо спостерігати за розвитком цього цифрового банку. Швидше за все йому ще потрібен деякий час, щоб вразити клієнтів, адже як повідомив Ідея Банк у новині: “У наступних релізах O.Bank буде реалізована низка інноваційних рішень, яких поки що немає на українському ринку, і які обов'язково здивують клієнтів.”Оновлену ЕКО-кредитку презентував. Це кредитна картка, що пропонує 30 днів чесного пільгового періоду, а далі, після його спливу, нараховує відсотки на залишок кредитних коштів тільки з першого дня заборгованості, а не з початку грейс-періоду, як це передбачено в інших існуючих в Україні кредитних продуктах.Крім того, серед переваг «ЕКО-кредитки» банк відмічає:кредитний ліміт до 300 тисяч грн;12% річних на власний залишок коштів;манібек до 15% в мережі партнерів за програмою лояльності «KEYCard»;жодної щомісячної комісії за користування;безкоштовне поповнення (зокрема і в терміналах EasyPay).Замовити картку можна безпосередньо у мобільному додатку «ЕКОБАНК ОНЛАЙН». Прийняття рішення здійснюється автоматично до 10 хвилин та буде дійсне протягом 30 днів.розповідає про нову шахрайську схему:Аферисти дзвонять українцям нібито з офіційного номера банку (наприклад, клієнтам ПУМБ можуть дзвонити з номера +38 044 290 7 290), і під виглядом співробітників фінансової установи повідомляють, що у клієнта пройшло списання коштів або гроші крадуть прямо зараз. У процесі розмови надсилають SMS-повідомлення (в заголовку SMS часто можна помітити напис «INTERNET»), далі просять терміново перейти за посиланням у повідомленні (воно підсвічується іншим кольором). При цьому «жертву» кваплять, щоб вона не звертала увагу на зміст повідомлення.Перейшовши за посиланням, людина бачить схожу сторінку інтернет-банкінгу свого банку, але насправді це сторінка-підробка, яку шахраї створили спеціально для крадіжки грошей.Шахрай повідомляє, що для безпеки інтернет-банкінг був заблокований і для його розблокування потрібно негайно відновити пароль і повідомити секретний код з SMS.Клієнт, натиснувши на кнопку «Відновити пароль» вводить у відповідні поля свій номер картки, термін дії, CVV-код. Таким чином шахраї отримують всі конфіденційні дані клієнта.Їм залишається тільки оперативно зайти на будь-який платіжний сервіс для переказу грошей, ввести вкрадені дані і перевести всі гроші з картки «жертви» собі на рахунок. А секретний код з SMS, який співрозмовник просив назвати - це насправді був код для підтвердження операції про переказ грошей через сервіс платіжної системи.Тож будьте обачні!