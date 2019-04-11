Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Доброго вечора п’ятниці усім. А у нас черговий огляд новин та змін по депозитах.
З 20 січня вніс зміни до своєї депозитної програми Мегабанк. Зокрема у лінійці депозитів залишилось 4 продукти: Строковий без права поповнення, Строковий з правом поповнення, до яких застосовується бонусна програма, та вклади На вимогу та Ощадний сертифікат, до яких бонусна програма не застосовується. Максимальними є ставки по вкладу Строковий без права поповнення на термін 10-12 місяців: 15,5% у гривні, 3,5% у доларах США та 2,5% у євро без урахування бонусних програм.
З 21 січня змінив ставки по вкладу Надійний банк Кредит Дніпро. Тож максимальними тепер є ставки по вкладу з виплатою відсотків в кінці строку для терміну 180-209 днів у гривні - 15,25%, практично для всіх термінів окрім 540-719 днів у доларах США - 2,3% та для всіх термінів у євро - 0,25%.
24 січня оновили ставки по своїм вкладам 3 банки:
Укргазбанк вчергове знизив ставки у всіх валютах. Найвищі ставки тепер за вкладами Строковий з продовженням та Еко-депозит з виплатою відсотків в кінці терміну: 12% у гривні для термінів 6-9, 9-12 та 12-18 місяців, 2,75% у доларах США для терміну 12-18 місяців та 2,5% у євро для термінів 9-12 та 12-18 місяців. Такими ж є підвищені ставки за вкладом Драйвовий рік.
Райффайзен Банк Аваль знизив ставки по вкладу Універсальний для пакетів послуг. Максимальні 10% пропонується для Пакету послуг Ексклюзив для Преміум клієнтів банку.
З 27 січня змінить ставки за своїми вкладами банк ПУМБ. Зокрема: в гривні: - зменшуються на -1% по Депозиту "Вільний"; - зменшуються на -0,5% по Депозиту "Скарбничка +"; - зменшуються на -0,5% ...- 3% за Депозитами "Прибутковий", "Накопичувальний" та "Депозитний конструктор". в доларах США: - зменшуються на -0,2% по Депозиту "Вільний"; - зменшуються на -0,3% ...- 0,4% за Депозитами "Прибутковий", "Накопичувальний" та "Депозитний конструктор". в євро: - зменшуються на -0,3% ...- 0,5% за Депозитами "Прибутковий", "Накопичувальний" та "Депозитний конструктор". Найбільший дохід тепер можна отримати, поклавши кошти на депозит Дохідний: 15% у гривні для суми понад 2500000 грн. на термін 6, 9 та 12 місяців, 1,6% у доларах США та 1% у євро для терміну 12 місяців.
Доброго вечора середи. Після деякої перерви ми повертаємо традиційні огляди новин та змін по кредитних картках.
Всі вже, напевне, чули про новий O.Bank від Ідея Банку - цифровий банк без відділень, що працює за ліцензією НБУ Ідея Банку. Наразі нічого кардинально нового цей банк не пропонує, ми ж лише розповімо про деякі нюанси його кредитної картки. Пільговий період у цієї картки пропонується аж до 120 днів. Проте це лише перший пільговий період для заборгованості, яка виникла внаслідок здійснення розрахункових операцій за товари та послуги, і становить він до 122 календарних днів (перший пільговий період поширюється на операції, здійсненні протягом Розрахункового періоду, в якому оформлено Договір). Другий пільговий період – до 92 днів діє на всі торгові операції в другому Розрахунковому періоді. Третій та наступні пільгові періоди – до 62 днів, діє на всі торгові операції з третього та у наступних Розрахункових періодах. При виході з грейсу стягуватиметься 4,9% у місяць по операціях з видачі готівки та 2,9% по торгових операціях. Що ж стосується кешбеку, то тут його обіцяють аж до 30%. Якщо ж розглянути детальніше, то 30% (і то не більше 100 грн. за одну операцію і 500 грн. на місяць разом з іншими категоріями) ви зможете отримати за операції розрахунку кредитними коштами за товари та послуги в інтернет-магазинах Play Market, App Store та iTunes опис операції має містити слова – «GOOGLE», «APPLE», «ITUNES». Для власних коштів розмір кешбеку в цій категорії становить 10%. Також банк пропонує 5% за операції в мережі інтернет та 0,5% за інші торгові операції для кредитних коштів, для власних же - 2% і 0% відповідно. Тому будемо спостерігати за розвитком цього цифрового банку. Швидше за все йому ще потрібен деякий час, щоб вразити клієнтів, адже як повідомив Ідея Банк у новині: “У наступних релізах O.Bank буде реалізована низка інноваційних рішень, яких поки що немає на українському ринку, і які обов'язково здивують клієнтів.”
Оновлену ЕКО-кредитку презентував Укргазбанк. Це кредитна картка, що пропонує 30 днів чесного пільгового періоду, а далі, після його спливу, нараховує відсотки на залишок кредитних коштів тільки з першого дня заборгованості, а не з початку грейс-періоду, як це передбачено в інших існуючих в Україні кредитних продуктах. Крім того, серед переваг «ЕКО-кредитки» банк відмічає: кредитний ліміт до 300 тисяч грн; 12% річних на власний залишок коштів; манібек до 15% в мережі партнерів за програмою лояльності «KEYCard»; жодної щомісячної комісії за користування; безкоштовне поповнення (зокрема і в терміналах EasyPay). Замовити картку можна безпосередньо у мобільному додатку «ЕКОБАНК ОНЛАЙН». Прийняття рішення здійснюється автоматично до 10 хвилин та буде дійсне протягом 30 днів.
А ПУМБ розповідає про нову шахрайську схему: Аферисти дзвонять українцям нібито з офіційного номера банку (наприклад, клієнтам ПУМБ можуть дзвонити з номера +38 044 290 7 290), і під виглядом співробітників фінансової установи повідомляють, що у клієнта пройшло списання коштів або гроші крадуть прямо зараз. У процесі розмови надсилають SMS-повідомлення (в заголовку SMS часто можна помітити напис «INTERNET»), далі просять терміново перейти за посиланням у повідомленні (воно підсвічується іншим кольором). При цьому «жертву» кваплять, щоб вона не звертала увагу на зміст повідомлення. Перейшовши за посиланням, людина бачить схожу сторінку інтернет-банкінгу свого банку, але насправді це сторінка-підробка, яку шахраї створили спеціально для крадіжки грошей. Шахрай повідомляє, що для безпеки інтернет-банкінг був заблокований і для його розблокування потрібно негайно відновити пароль і повідомити секретний код з SMS. Клієнт, натиснувши на кнопку «Відновити пароль» вводить у відповідні поля свій номер картки, термін дії, CVV-код. Таким чином шахраї отримують всі конфіденційні дані клієнта. Їм залишається тільки оперативно зайти на будь-який платіжний сервіс для переказу грошей, ввести вкрадені дані і перевести всі гроші з картки «жертви» собі на рахунок. А секретний код з SMS, який співрозмовник просив назвати - це насправді був код для підтвердження операції про переказ грошей через сервіс платіжної системи. Тож будьте обачні!
Доброго вечора п’ятниці, шановні читачі. Для вас черговий огляд новин та змін по депозитах.
Кредобанк знизив ставки по своїх вкладах. Відтепер максимум можна отримати за вкладом Прибутковий: без урахування програми лояльності 12,5% в гривні на 3 та 6 місяців, 1,5% в доларах США та 0,65% в євро на 12 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну.
Вніс зміни до своєї депозитної програми і monobank. Максимальні відсотки тепер за вкладом monobank без дострокового розірвання та за вкладом Iron - 16% в гривні, 2,75% в доларах США та 1,5% у євро на термін 12 місяців.
Ідея Банк також знизив відсотки у гривні по своїм вкладам. Найвищі проценти пропонує вклад Дохідний: 14,5% на термін 6 та 9 місяців без урахування програм лояльності.
З 28 січня оновив ставки за вкладами банк Альянс. Найбільша дохідність тепер пропонується за вкладом Ощадний: 15,5% у гривні, 3,5% у доларах США та 2,5% у євро на 12 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну.
Банк Південний також вніс зміни до депозитної програми з 27 січня, проте з 01.02. ставки за вкладами цього банку знову зміняться. Найбільше у гривні можна отримати за вкладами Доходний плюс - 15% на 6 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну та 15,25% за вкладом Пенсійний на 6 місяців. У валюті найбільше пропонує вклад Доходний плюс - 1,75% у доларах США та 0,75% у євро на 6 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну.
Знизив відсотки з 29 січня і А-Банк. У гривні тепер найбільше можна отримати по вкладу Online на 12 місяців - 16%. А у доларах США 3% на 12 місяців по вкладу Стандарт Строковий. Ставки у євро лишились без змін - максимум 2,5% на 12 місяців по вкладу Стандарт Строковий.
З 30 січня вніс зміни до своєї депозитної програми банк Форвард. Найбільше 15% у гривні на 180 днів пропонують одразу 3 вклади - Крок назустріч Стандарт, Максимум та Альтернативний. У доларах США та євро максимальними є ставки на 180-367 днів - 2,5% та 2% відповідно.
Також з 30 січня знизив ставки і банк Конкорд. У гривні та доларах США відтепер найвищі ставки за вкладом Для пенсіонерів: 14,75% та 4,75% на термінри 6 та 12 місяців. А у євро найбільше можна отримати за вкладом Накопичувальний на 12 місяців - 2,5%.
Доброго вечора середи усім! А у нас черговий огляд новин та змін за кредитними картками.
Банк Кредит Дніпро пропонує своїм клієнтам-держателям кредитних карток VISA Classic/VISA Gold, які уклали кредитний договір на умовах банківських продуктів «Кредитна картка з пільговим періодом» та «Кредитна картка без пільгового періоду», узяти участь в акції «Витрачай з кредиткою та вигравай!» і стати володарем одного із 35 грошових призів, величина яких сягає до 50% від загальної суми розрахунків кредитною карткою у період дії акції. Загальний призовий фонд акції становить 1 750 000 гривень. Ці кошти буде розіграно серед усіх клієнтів, які протягом періоду дії акції з 01.02.2020 р. до 29.02.2020 р. розраховувалися карткою у будь-яких торговельно-сервісних закладах або у мережі Інтернет на будь-яку суму на території України. У результаті розіграшу фортуна визначить 35 щасливців за допомогою неупередженого сервісу Random.org: - 20 переможців отримають 10% (максимум 50 000 гривень) від загальної суми розрахунків за період дії акції, які відповідають правилам її проведення; - 10 переможців отримають 25% (максимум 50 000 гривень) від загальної суми розрахунків за період дії акції, які відповідають правилам її проведення; - 5 переможців отримають 50% (максимум 50 000 гривень) від загальної суми розрахунків за період дії акції, які відповідають правилам її проведення. Що більше розрахунків кредитною карткою Банку Кредит Дніпро, то більшими будуть шанси учасників акції на виграш! Ознайомитись з тарифами та замовити таку картку ви можете у нашому сервісі підбору кредитних карток.
Альфа-Банк пропонує своїм клієнтам скористатися новими категоріями з підвищеним кешбеком у програмі винагород Cash’U CLUB. Перелік категорій традиційно оновлено 1 числа, а разом з ними й перелік доступних розіграшів та акційних пропозицій. Щоб ознайомитися з пропозиціями лютого та обрати категорії з підвищеним кешбеком, необхідно зайти до розділу Cash’U CLUB у мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine. Залежно від статусу у програмі, клієнт зможе обрати від 2 до 5-ти таких категорій. Також учасники Cash’U CLUB можуть взяти участь у розіграшах подарунків: - продукція від «яблучного» бренду: три смарт-годинники та «одинадцятий» смартфон; - відпочинок на двох у Radisson Blu Resort Bukovel 5*; - квитки на «Вечір прем’єр» з Катею Осадчею; - сертифікати на покупки у магазині ювелірного бренду Pandora; - вечеря у одному з ресторанів мережі Gastrofamily; - 20 літрів пального від АЗК GLUSСO та сертифікати на 500 грн від liki24.com. Для цього необхідно зайти до розділу Cash’U CLUB «Використати бонуси» у мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine та взяти участь у розіграші. Окрім цього, Cash’U CLUB разом з партнерами підготував «Акційні пропозиції». Максимальний кешбек 20% ви отримуєте на замовлення через сервіс доставки ліків Liki24.com, а також на придбання пакету від Sweet TV. Разом з ELDORADO створили акційну пропозицію – 5% кешбеку на покупки у магазинах мережі побутової техніки та електроніки. Автомобілістам приготували 5% кешбеку при оплатах на АЗК GLUSCO. І ще одна новинка: спільна акція з сайтом Pokupon! При оплаті купонів на знижку карткою Альфа-Банку отримуєте до 20% кешбеку на свій рахунок у Cash’u CLUB. Стати учасником Cash’u CLUB ви можете, оформивши картку Альфа-Банку за допомогою нашого фінансового супермаркету.
З 03.02.2020 по 29.02.2020 ПУМБ і Mastercard запускають Акцію винагород.Кожен учасник гарантовано зможе отримати до 175 грн винагороди при розрахунках смартфоном і карткою Mastercard від ПУМБ у період дії Акції! В активності можуть взяти участь власники картки Mastercard від ПУМБ, які отримали запрошення в Viber-повідомленні та підтвердили свою згоду на участь у Акції. Щоб взяти участь в Акції, прив’яжіть до свого цифрового гаманця картку Mastercard від ПУМБ. Та сплачуйте за покупки смартфоном на суму від 25,00 грн у зазначений у повідомленні строк. Наступного робочого дня ми повернемо на Ваш рахунок: 25 грн за 1-у першу оплату смартфоном від 25,00 грн. 50 грн за 5-уп’яту оплату смартфоном від 25,00 грн. 100 грн за 10-у десяту оплату смартфоном від 25,00 грн. Долучайтеся до Акції та тримайте смартфон напоготові! Щоб додати картку до Google Pay Відкрийте додаток Google Pay на телефоні, оберіть свій аккаунт Натисніть на «Оплата» Оберіть «Додати» + «Банківську картку» Введіть дані картки та код підтвердження Щоб додати картку до Apple Pay Перейдіть у Wallet з iPhone і натисніть + Оберіть «Далі» Оформити картку ПУМБ, щоб взяти участь у акції ви можете за допомогою нашого порталу.
Райффайзен банк Аваль пропонує 8% кешбеку на все! Тільки з 5 по 9 березня. Спеціальна пропозиція діє для кредитних карток "Хочу-картка 2.0" та "100 днів" відкритих у період з 31.01 по 27.02.2020 р. включно на території України, крім АР Крим, Донецької та Луганської обл. Кеш-бек складає 8% від суми покупок, макс. 500 грн та діє з 5.03 по 9.03.2020р. Подати заявку на оформлення такої картки ви можете у нашому сервісі.
Приватбанк також обіцяє 100% кешбек. В акції може взяти участь будь-який клієнт ПриватБанку з ІПН, у якого є смартфон із підтримкою Apple Pay чи Google Pay та картка Visa. До 02.03.2020 зареєструйтесь та здійснюйте будь-які купівлі карткою Visa з Apple Pay чи Google Pay. Наприкінці акції банк випадковим чином обере 5 переможців, яким поверне 100% коштів, витрачених на покупки з Apple Pay чи Google Pay в період акції. Максимальний кешбек одному переможцю за період акції – 25 000 грн. Стати власником картки Visa від Приватбанку ви можете за допомогою порталу Finance.ua
Доброго вечора усім читачам! Пропонуємо вам черговий огляд новин та змін по депозитах.
З 03 лютого знову знизив ставки по депозитах у гривні та євро банк ПУМБ. Вклад Депозитний конструктор відтепер взагалі не доступний для розміщення у євро. Що ж до решти вкладів, то максимальну ставку ви можете отримати, розмістивши кошти за вкладом Дохідний - 14% у гривні для сум понад 2500000 грн. на термін 6, 9 та місяців та 0,8% у євро на термін 12 місяців.
З 01 лютого знизив ставки за усіма депозитами, окрім Універсального (ці ставки буде знижено з 15 лютого), у гривні Райффайзен банк Аваль. Тож найвищою тепер є ставка за вкладом Класичний Строковий на 367 днів для сум понад 200000 грн. - 10%. У іноземній валюті ж банк якщо і приймає вклади, то лише під 0,01%.
Також з 01.02. змінились ставки у гривні за депозитом Надійний у банку Кредит Дніпро. Найвищою тепер є ставка 13,5% для терміну 90-119 та 120-179 днів з виплатою відсотків в кінці терміну. Ставки у валюті наразі не змінились.
В черговий раз знизив ставки за вкладами у гривні та доларах США Ідея Банк. Найвищі ставки залишаються у депозиту Дохідний - 14,25% у гривні для сум понад 500000 грн. та термінів 6 та 9 місяців, 1% у доларах США для термінів 9 та 12 місяців та 0,5% у євро на 12 місяців.
З 03.02. також було змінено ставки за депозитами у Банку Інвестицій та заощаджень. Максимальну дохідність пропонує вклад Прибутковий - 15,5% у гривні, 3,5% у доларах США та 2,5% у євро на термін 180-369 та 370-555 днів.
З 04 лютого в Таскомбанку діє нова програма лояльності для вкладників за депозитом «Стабільний». Відтепер відкриваючи депозит «Стабільний» строком на 6, 9, 12 місяців: через TAS2U — отримуйте додатково +0,5% до ставки в національній валюті та +0,25% у доларах США та євро! у відділенні — пенсіонерам, клієнтам, що отримують заробітну плату в Таскомбанку, новим клієнтам та діючим клієнтам, у яких протягом останніх 30 днів не було вкладів у Банку — отримуйте +0,5% у гривні та +0,25% у доларах США та євро! Також у зв’язку із зниженням облікової ставки НБУ Таскомбанк змінив умови залучення вкладів фізичних осіб по вкладу «Стабільний». Максимальними тепер є ставки 12,25% у гривні, 2,25% у доларах США та 1,25% у євро для вкладів терміном 12 місяців та виплатою відсотків в кінці терміну.
З 05 лютого внесли зміни до своїх депозитних програм одразу декілька банків:
Банк Кліринговий Дім відтепер пропонує найвищу ставку без урахування програм лояльності за вкладом На замовлення без можливості дострокового розірвання з виплатою відсотків в кінці терміну - 15,25% у гривні, 3,25% у доларах США та 1,75% у євро.
В Універсалбанку вкладник з урахуванням програм лояльності може отримати до 15% у гривні, 2,25% у доларах США та 0,5% у євро за Строковим вкладом з поповненням без можливості дострокового розірвання.
У Мегабанку найбільшу дохідність має Строковий вклад без права поповнення - 14% у гривні, 3% у доларах США та 2,5% у євро.
А тепер анонси:
14-го лютого 2020 року в Агропросперіс Банку вступають в дію нові відсоткові ставки за депозитами фізичних осіб у гривні та доларах США. Найвищу ставку 15% річних можливо отримати за вкладом «Класичний+» терміном на 9 та 12 місяців зі сплатою відсотків у кінці строку. За депозитом «Класичний» із щомісячною сплатою відсотків максимальна ставка становитиме 14,5%. Також для цих депозитів діє підвищена відсоткова ставка при пред’явленні пенсійного посвідчення, при сумі вкладу від 100 тис. грн чи 5 тис. дол. США та при пролонгації даних вкладів. З 20.03.2020 плата за залишками коштів на Ощадній картці зменшується з 10% до 8% при сумі залишку від 1 000 до 100 000 грн включно та з 12% до 10% при залишку вище 100 000 грн. Також з 17.02.2020 зменшується з 3% до 2% плата за залишками на поточних рахунках клієнтів тарифного пакету «Корпоративний».
Ощадбанк підтримує дії Національного банку України щодо пом’якшення монетарної політики, зокрема чергове зниження облікової ставки до 11%, і повідомляє про друге в 2020 році зниження відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб. Ставки з 12 лютого знижуються за депозитами в національній валюті на 2 процентних пункти, в доларах США та євро – на 0,5 п.п.
З 11 лютого monobank знизить ставки у гривні на 0,25% для усіх термінів. Тож максимальною буде ставка 15,75% по вкладу monobank без можливості дострокового розірвання терміном 12 місяців.
З днем Валентина вас, шановні читачі. У нас для вас традиційний подарунок - огляд новин та змін по депозитах.
Цього тижня знизив ставки за вкладами Дохідний та Класичний у гривні на 1% Ідея Банк. Найвищі ставки залишаються у депозиту Дохідний - 13,25% у гривні для сум понад 500000 грн. та термінів 6 та 9 місяців, 1% у доларах США для термінів 9 та 12 місяців та 0,5% у євро на 12 місяців.
З 07 лютого знизив ставки банк Конкорд. У гривні та доларах США відтепер найвищі ставки за вкладом Для пенсіонерів: 13,50% на терміни 6 та 12 місяців. А у іноземній валюті найбільше можна отримати за вкладом Накопичувальний 2,5% на 12 місяців у євро та 4,75% на 36 місяців у доларах США.
Кредобанк знизив ставки по своїх вкладах. Відтепер максимум можна отримати за вкладом Прибутковий: без урахування програми лояльності 11,5% в гривні на 3 та 6 місяців, 1,5% в доларах США та 0,65% в євро на 12 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну.
З 10 лютого знизив відсоткові ставки і банк Січ. Найбільшу дохідність можна отримати за депозитом Скарбниця+ на 9 місяців - 14,5% у гривні, 3,5% у доларах США та 2,5% у євро.
З 11 лютого вніс зміни до своєї депозитної програми банк Форвард. Найбільше 13,5% у гривні на 90, 180 та 367 днів пропонують одразу 3 вклади - Крок назустріч Стандарт, Максимум та Альтернативний. У доларах США та євро максимальними є ставки на 180, 270 і 367 днів - 2,5% та 2% відповідно.
Знизив відсотки у гривні з 11.02 і А-Банк. Максимальний відсоток тепер можна отримати по вкладу Online на 12 місяців - 15,5%.
З 13 лютого знизились ставки у всіх валютах у Альфа-Банку. Також з депозитної програми було прибрано вклад Розумний, а до вкладів у валюті було додано терміни 48 та 60 місяців. Найвищі проценти тепер можна отримати по Альфа-Депозиту або Альфа-Депозиту Дитячий для сум понад 250000 грн, 8000 доларів США та євро з виплатою відсотків в кінці місяця - 13% у гривні на 3 місяці, 5% у доларах США та 2,75 у євро на термін 60 місяців.
З 14 лютого оновив ставки за вкладами банк Альянс. Найбільша дохідність тепер пропонується за вкладом Ощадний: 15% у гривні на 9, 12 та більше 12 місяців, 3% у доларах США та 2,25% у євро на 12 місяців з виплатою відсотків в кінці терміну.
З 14.02 також вніс зміни до своєї депозитної програми Мегабанк. Зокрема було прибрано вклад Ощадний (депозитний) іменний сертифікат. За вкладами Строковий з правом поповнення і Строковий без права поповнення прибрали виплату відсотків наприкінці терміну, залишили тільки щомісячну виплату відсотків. Самі процентні ставки не змінилися: максимум можна отримати по депозиту Строковий без права поповнення на термін 10-12 місяців - 14% у гривні, 3% у доларах США та 2,5% у євро.
З 19.02. також буде змінено ставки за депозитами у Банку Інвестицій та заощаджень. Максимальну дохідність пропонує вклад Прибутковий - 15% у гривні, 3,25% у доларах США та 2,25% у євро на термін 180-369 (гривні, долар США) та 370-555 днів (усі валюти).