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Обзор новинок и интересных
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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:24

Доброго вечора середи усім читачам наших оглядів. Сьогодні знайомимо вас з новинами та змінами по кредитних картках.

ПУМБ пропонує: Розпочніть весну з приємних витрат!
Користуйтеся сервісом «Сплачуйте частинами» при покупці кредитками ПУМБ ювелірних прикрас, косметики або послуг в салонах краси з 14.02.2020 – 31.03.2020.
Купуйте подарунки до свята весни з карткою ПУМБ із сервісом «Сплачуйте частинами».
На вас чекають 3 платежі рівними частинами на 3 місяці. Без прихованих комісій.
Щоб долучитись до акції:
✓ Розраховуйтесь за будь-які ювелірні прикраси, косметику в магазинах-партнерах ПУМБ або за послуги в салоні краси
✓ Сплачуйте кредиткою «ВСЕМОЖУ» або «SOLOмандри» на суму від 1000 грн
✓ Після оплати карткою, очікуйте на пропозицію щодо активації сервісу з номеру 2242 або в Viber-боті ПУМБ.
Щоб скористатись цією пропозицією - ви можете оформити кредитку у нас на порталі.

Юнекс Банк започатковує щомісячний вибір категорії бонусів за якою здійснюватиметься щомісячна виплата кешбеку. Оберіть категорію покупок, за які бажаєте отримувати винагороду, просто заповнивши форму на сайті банку.
З 12 лютого по 30 квітня 2020 року розраховуйтеся кредитною карткою «UNEX CARD» на суму від 300 грн як за рахунок кредитних, так і власних коштів та отримуйте кешбек:
➢ 3% від суми оплати в аптеках
➢ 10% від суми оплати в магазинах одягу, взуття
➢ 5% від суми оплати в магазинах електроніки
➢ 25% від суми вартості оплати послуг готелів
➢ 20% від суми оплати в ювелірних магазинах
При цьому сума разової виплати не може перевищувати 500 грн, а всієї винагороди за період акції - 1500 грн.
Оформити картку Unex Card ви можете за допомогою нашого фінансового супермаркету.

І декілька коротких новин:

Банк Форвард запропонував сервіс безконтактних платежів Google Pay власникам карток МПС VISA International.

По кредитних картках Хочу карта 2.0, Фішбек та 100 днів Райффайзен банку Аваль суму максимального ліміту було збільшено до 250 тис. грн.

А ще всім власникам кредитних карток Mastercard® пропонує: з 14.02.2020 по 14.04.2020 включно здійснюй перекази карткою Mastercard® через мобільний додаток чи на сайті novaposhta.ua. — Iphone 11 256 GB — сертифікат на 500 грн.

Обрати ж свою кредитку ви завжди можете у нашому сервісі порівняння кредитних карток.
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:20

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  Financial Expert написав:А ще всім власникам кредитних карток Mastercard® пропонує: з 14.02.2020 по 14.04.2020 включно здійснюй перекази карткою Mastercard® через мобільний додаток чи на сайті novaposhta.ua. — Iphone 11 256 GB — сертифікат на 500 грн.

Щось нічого не зрозуміло.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:39

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

Квесторе_поверніться написав:
  Financial Expert написав:А ще всім власникам кредитних карток Mastercard пропонує: з 14.02.2020 по 14.04.2020 включно здійснюй перекази карткою Mastercard через мобільний додаток чи на сайті novaposhta.ua. — Iphone 11 256 GB — сертифікат на 500 грн.

Щось нічого не зрозуміло.
Если платите наложку на ПН, можете поучаствовать в их акции
Детали на сайте
http://online.novaposhta.ua/
  • 5,5% на коммунальные услуги - https://tinyurl.com/w8dp97g
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anis
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:04

  anis написав:
Квесторе_поверніться написав:
  Financial Expert написав:А ще всім власникам кредитних карток Mastercard пропонує: з 14.02.2020 по 14.04.2020 включно здійснюй перекази карткою Mastercard через мобільний додаток чи на сайті novaposhta.ua. — Iphone 11 256 GB — сертифікат на 500 грн.

Щось нічого не зрозуміло.
Если платите наложку на ПН, можете поучаствовать в их акции
Детали на сайте
http://online.novaposhta.ua/

Это вообще акция от Mastercard.
Можно на их сайте посмотреть официальные правила
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
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