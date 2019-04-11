Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Зараз рекордсмен - КОмІнвест банк
на 5 років (ще) тримає космічно високі ставки
що бумага що валюта!
поспішай торопісь, налітай на живопісь!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 07 бер, 2020 14:52
Зараз рекордсмен - КОмІнвест банк
на 5 років (ще) тримає космічно високі ставки
що бумага що валюта!
поспішай торопісь, налітай на живопісь!
+50грн !
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