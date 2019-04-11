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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:52

  greenozon написав:Financial Expert
пройшов тиждень, зима завершується, а банки далі шалено знижують депо- ставки..
маєте свіжі фактажі прєступлєній :)


Зараз рекордсмен - КОмІнвест банк
на 5 років (ще) тримає космічно високі ставки
що бумага що валюта!

поспішай торопісь, налітай на живопісь!
:mrgreen:
+50грн !
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