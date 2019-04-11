Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Зараз рекордсмен - КОмІнвест банк
на 5 років (ще) тримає космічно високі ставки
що бумага що валюта!
поспішай торопісь, налітай на живопісь!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 07 бер, 2020 14:52
Зараз рекордсмен - КОмІнвест банк
на 5 років (ще) тримає космічно високі ставки
що бумага що валюта!
поспішай торопісь, налітай на живопісь!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 07 бер, 2020 16:53
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
2000 валюти і 50000 грн мінімальна сума вкладу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:45
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
А-банк 12.5% на год!
Посмотрим в свете последних событий - долго ли продержатся ?!
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:56
SAndriy1 12.5% это много чтоли?
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:30
Ну і нехай...чекаєм під Новий 2021 рік 18,5% + бонус.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:09
Безподаткових у ойро?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:22
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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