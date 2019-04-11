Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 тра, 2020 14:03
Немає шановного експерта.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 18:29
вже НЕ актуално... хоча (далі буде ще більше падати)
НБУ хоче вже <7% облікову ставу вже цього року!
+50грн !
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