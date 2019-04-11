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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 тра, 2020 14:03
MASolomko написав:
Financial Expert, сейчас в самый раз стоит отслеживать какие банки предлагают удалённую идентификацию для оформления своих продуктов
Немає шановного експерта.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 18:29
greenozon написав: greenozon написав: greenozon написав:Financial Expert
пройшов тиждень, зима завершується, а банки далі шалено знижують депо- ставки..
маєте свіжі фактажі прєступлєній
Зараз рекордсмен - КОмІнвест банк
на 5 років (ще) тримає космічно високі ставки
що бумага що валюта!
поспішай торопісь, налітай на живопісь!
ВСЕ ще актуально!
вже НЕ актуално... хоча (далі буде ще більше падати)
НБУ хоче вже <7% облікову ставу вже цього року!
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:01
А куда эксперт пропал?
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:32
Тролі з'їли.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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