RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Обзор новинок и интересных
фактов на рынке банковских услуг

Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:03

  MASolomko написав:Financial Expert, сейчас в самый раз стоит отслеживать какие банки предлагают удалённую идентификацию для оформления своих продуктов ;)

Немає шановного експерта. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33609
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1680 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:29

  greenozon написав:
  greenozon написав:
  greenozon написав:Financial Expert
пройшов тиждень, зима завершується, а банки далі шалено знижують депо- ставки..
маєте свіжі фактажі прєступлєній :)


Зараз рекордсмен - КОмІнвест банк
на 5 років (ще) тримає космічно високі ставки
що бумага що валюта!

поспішай торопісь, налітай на живопісь!
:mrgreen:



ВСЕ ще актуально!



вже НЕ актуално... хоча (далі буде ще більше падати)
НБУ хоче вже <7% облікову ставу вже цього року!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8485
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:01

А куда эксперт пропал?
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6901
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:32

Тролі з'їли.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4425
З нами з: 18.08.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 44454647
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами 1 ... 13, 14, 15
dude » Сер 01 бер, 2017 12:40
145 75274
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 09:46
Mavr
10 фактов про MONOBANK
Ірина_ » Чет 11 кві, 2019 11:05
2 2272
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2019 15:04
Ірина_
10 фактов о Приватбанке, которых вы не знали
Ірина_ » Сер 27 бер, 2019 19:23
1 1000
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 бер, 2019 19:26
Gln_Vlrn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.