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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 04 тра, 2020 14:03
MASolomko написав:
Financial Expert, сейчас в самый раз стоит отслеживать какие банки предлагают удалённую идентификацию для оформления своих продуктов
Немає шановного експерта.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 27 тра, 2020 18:29
greenozon написав: greenozon написав: greenozon написав:Financial Expert
пройшов тиждень, зима завершується, а банки далі шалено знижують депо- ставки..
маєте свіжі фактажі прєступлєній
Зараз рекордсмен - КОмІнвест банк
на 5 років (ще) тримає космічно високі ставки
що бумага що валюта!
поспішай торопісь, налітай на живопісь!
ВСЕ ще актуально!
вже НЕ актуално... хоча (далі буде ще більше падати)
НБУ хоче вже <7% облікову ставу вже цього року!
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greenozon
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:01
А куда эксперт пропал?
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Ratatui
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:32
Тролі з'їли.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 30 тра, 2020 13:05
Ratatui написав: klug написав:
Тролі з'їли.
А может то корона?
Останній огляд - 21-го лютого, останній візит 13-го травня. Корона так довго не качає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 16:12
Ratatui
експерт зайнята іншим проєктом.
Що сумуєте - передам
З пов.
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Ірина_
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Додано: Нед 31 тра, 2020 16:18
Ірина_
Повертайте його сюди!
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Додано: Нед 31 тра, 2020 16:28
Ірина_ написав:Ratatui
експерт зайнята іншим проєктом.
Що сумуєте - передам
З пов.
Вітання передавайте і побажання здоровячка.
А шо за інший проект...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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