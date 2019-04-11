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Обзор новинок и интересных
фактов на рынке банковских услуг

Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:47

  Квесторе_поверніться написав:
  Ірина_ написав:Ratatui експерт зайнята іншим проєктом.
Що сумуєте - передам :wink:

З пов.

Вітання передавайте і побажання здоровячка.
А шо за інший проект...якщо не секрет?

Один з - https://minfin.com.ua/ua/banks/online/exchange/

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:02

  Ірина_ написав:Ratatui експерт зайнята іншим проєктом.
Що сумуєте - передам :wink:

З пов.


Ірина, де новини :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:33

greenozon проєкт великий)

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 06:16

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

Ірина_, а ваша команда не планирует подготовить обзор по тарифам отправки СЭП в популярных банках?

Со вчера в ветке Привата обсуждаем поднятие тарифов СЭП для физлиц при переводе на IBAN 2620.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 06:33

MASolomko дякую)
Передала Вашу пропозицію в редакцію.

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 19:34

  greenozon написав:
  Ірина_ написав:Ratatui експерт зайнята іншим проєктом.
Що сумуєте - передам :wink:

З пов.


Ірина, де новини :)

:cry:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:15

greenozon, на жаль, колега звільнилася :(

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:02

:(
  Ірина_ написав:greenozon, на жаль, колега звільнилася :(

З повагою,
Ratatui
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