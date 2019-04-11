Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 чер, 2020 13:47
Квесторе_поверніться написав: Ірина_ написав: Ratatui
експерт зайнята іншим проєктом.
Що сумуєте - передам
З пов.
Вітання передавайте і побажання здоровячка.
А шо за інший проект...якщо не секрет?
Один з -
https://minfin.com.ua/ua/banks/online/exchange/
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Ірина_
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:02
Ірина_ написав: Ratatui
експерт зайнята іншим проєктом.
Що сумуєте - передам
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Ірина, де новини
greenozon
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Додано: Пон 27 лип, 2020 15:33
greenozon проєкт великий) З пов.
Ірина_
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Додано: Сер 02 вер, 2020 06:16
Ірина_, а ваша команда не планирует подготовить обзор по тарифам отправки СЭП в популярных банках?
Со вчера в ветке Привата обсуждаем поднятие тарифов СЭП для физлиц при переводе на IBAN 2620.
MASolomko
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Додано: Сер 02 вер, 2020 06:33
MASolomko дякую) Передала Вашу пропозицію в редакцію. З пов.
Ірина_
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Додано: Нед 07 лис, 2021 19:34
greenozon написав: Ірина_ написав: Ratatui
експерт зайнята іншим проєктом.
Що сумуєте - передам
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Ірина, де новини
greenozon
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Додано: Пон 15 лис, 2021 16:15
greenozon
, на жаль, колега звільнилася
З повагою,
Ірина_
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Ratatui
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Додано: Вів 16 лис, 2021 14:37
Ірина_ написав: greenozon
, на жаль, колега звільнилася
З повагою,
Так є вакансія, скільки там платять якщо не секрет?
В конверті доплачують?
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 16 лис, 2021 14:46
Квесторе_поверніться написав: Ірина_ написав: greenozon
, на жаль, колега звільнилася
З повагою,
Так є вакансія, скільки там платять якщо не секрет?
В конверті доплачують?
З нашими вакансіями можете ознайомитися за посиланням
https://djinni.co/jobs/company-treeum-6d9c0/
Мені не доплачують, а Ви можете уточнити в рекрутерів. Може Вам пощастить.
З повагою,
Ірина_
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