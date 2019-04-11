RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Обзор новинок и интересных
фактов на рынке банковских услуг

Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:14

Ірина_

Признавайтесь де вас тутка знайти :)

https://jobs.dou.ua/companies/treeum/photos/
greenozon
 
Повідомлень: 12251
З нами з: 01.06.14
Подякував: 214 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:38

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

greenozon написав:Ірина_

Признавайтесь де вас тутка знайти :)

https://jobs.dou.ua/companies/treeum/photos/
Нема там
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30648
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1298 раз.
Подякували: 7366 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 14:04

  greenozon написав:Ірина_

Признавайтесь де вас тутка знайти :)

https://jobs.dou.ua/companies/treeum/photos/

А що хіба, Вам мало мене на форумі?! :D

Повертаючись до теми...
Нічого правда не обіцяю, але щодо відновлення гілки поспілкуюся з керівником

З повагою,
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3029
З нами з: 14.09.13
Подякував: 741 раз.
Подякували: 1696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 18:28

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

Добрый вечер.
Сегодня будем знакомить вас с новостями в каких банках подорожали депозиты.
Накануне праздников крупные банки начали активно повышать ставки по гривневым депозитам. Вклады подорожали в 6 из 38 крупных банков по НБУ, и только два банка рискнули немного «срезать» проценты.
Самые дорогие депозиты в гривне на 12 месяцев сейчас предлагает Коммерческий Индустриальный Банк — 11,75% годовых. Разместить депозит под 11% годовых можно сразу в 8 крупных банках. За последние две недели к самым щедрым финучреждениям присоединились Альфа-Банк, Прокредит Банк и monobank.

Ситуация с долларом и евро иная. За последние две недели максимальная ставка по депозитам в валюте снизилась с 3,05 до 2,85% годовых. Именно столько платит вкладчикам все тот же Коммерческий Индустриальный Банк. Другие банки также ориентировались на свои потребности. К примеру, Форвард Банк увеличил доходность только «коротких» вкладов в СКВ, а по депозитам на иные сроки — понизил проценты.Зображення

ЗображенняЗображення
Alina_Stepanenko
Фінансовий експерт
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:25

Ветка оживает?
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7851
З нами з: 30.11.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 46474849
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами 1 ... 13, 14, 15
dude » Сер 01 бер, 2017 11:40
147 93776
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 кві, 2021 20:13
greenozon
10 фактов про MONOBANK
Ірина_ » Чет 11 кві, 2019 10:05
2 2905
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2019 14:04
Ірина_
10 фактов о Приватбанке, которых вы не знали
Ірина_ » Сер 27 бер, 2019 18:23
1 1530
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 бер, 2019 18:26
Gln_Vlrn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.