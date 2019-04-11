Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Вообще надуманный аргумент.
Вместо двух отчётов - сделайте один.
Времени он займёт столько же, как два. То есть неделя+неделя.
Зато - будет информативным
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 13 січ, 2022 17:55
Вообще надуманный аргумент.
Вместо двух отчётов - сделайте один.
Времени он займёт столько же, как два. То есть неделя+неделя.
Зато - будет информативным
Додано: Сер 19 січ, 2022 17:24
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Приветствую!
Новый обзор по депозитам. Данные за 24.12.2021−14.01.2022.
В новом году три крупных банка повысили доходность гривневых вкладов. Максимальная ставка в нацвалюте по-прежнему держится на уровне 11,75% годовых. Однако сейчас каждое четвертое финучреждение из 38, участвующих в обзоре, готово платить не меньше 11% годовых.
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 38 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей.
Гривна
Доллар
Евро
Источник: портал Минфин
Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:54
Банки не спешат подключаться к системе автомат. ареста счето
Банки не спешат подключаться к системе автоматического ареста счетов должников. Сейчас к системе электронного взаимодействия с банками подключено 20 банков, а два – отключились.
Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.
Он уточнил, что по состоянию на 12 января подключены к системе ПриватБанк, Универсал Банк, ОКСИ Банк, Таскомбанк, Индустриалбанк, Банк Восток, ПроКредит Банк, Банк Львов, Конкорд, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, ОТП Банк, Идея Банк, МетаБанк, Банк «Украинский капитал», Агропросперис Банк, Укрсиббанк, Радабанк, Банк Авангард, Альфа-Банк.
Напомним, с 6 июля 2021 года полноценно заработала автоматизированная система исполнительного производства, которая позволяет блокировать средства на банковских счетах должников.
https://news.finance.ua/ru/news/-/50782 ... ov-minyust
Додано: Сер 02 лют, 2022 15:54
Re: Застраховать карту от мошенников
Украинские банки совместно со страховыми компаниями разработали специальную программу страхования подобных рисков. Клиенту, желающему себя обезопасить, предлагаются соответствующие услуги.
Например, в ПриватБанке она так и называется «Защита от мошенничества». В рамках действия этой услуги клиент будет защищен от следующих видов мошенничества:
социальный инжиниринг – проведение операции по карте под воздействием мошенника;
незаконная оплата с карточного счета в торговой сети по утерянной или украденной карте;
скимминг – осуществление операций по карточным счетам с использованием дубликата карты;
осуществление платежной операции по счетам клиента третьими лицами с помощью SMS-команд;
снятие наличных без карты в банкомате;
оплата с карты без SMS-подтверждения операции;
оплата в Интернете с SMS-подтверждением проведения операции;
платежи по телефону;
противоправные операции с использованием интернет-банка;
фишинг – совокупность методов, позволяющих обмануть пользователя и заставить его раскрыть свой пароль, номер кредитной карты и другую конфиденциальную информацию;
фарминг – перенаправление жертвы на ложный IP-адрес с целью воровства карточных данных.
Детально: https://finance.ua/cards/kak-zastrahova ... koj-kartoj
Додано: Сер 02 лют, 2022 16:06
Додано: П'ят 04 лют, 2022 20:53
100%. Для страховой компании основанием для возмещения есть факт наступления страхового случая, это понятно. А вот доказать, что у чела исчезло бабло именно в результате страхового случая, так это чуть проще, чем на луну слетать. Указанные действия имеют признаки деяний, отв-ть за которые предусмотрена УК. Соответственно, доказательством будет служить ... приговор. Даже далекий от юриспруденции человек понимает, что в наших реалиях это как ... В общем, вы поняли...
Додано: П'ят 04 лют, 2022 21:15
ставьте лимиты по 300 грн и 1 операцию и забудьте про мошенничество. Правда на p2p переводы лимиты карты не распространяются почему-то.
Додано: Сер 09 лют, 2022 15:36
У каких банков самые крупнейшые кредитные и депозитные портф
Самый большой портфель депозитов юрлиц на сегодняшний день в ПриватБанке, тогда как лидером кредитования бизнеса является Укрэксим, информирует Finbalance.
Наибольший портфель кредитов физлиц по состоянию на 1 января текущего года имел ПриватБанк (51,7 млрд грн). Лидерами в данной категории, по данным НБУ, также являются Альфа-Банк, Универсал Банк и ПУМБ, чьи портфели на начало года составляли 24,3 млрд, 23,7 млрд и 19,6 млрд гривен соответственно.
Детали читайте здесь: https://news.finance.ua/ru/news/-/50842 ... dannye-nbu
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