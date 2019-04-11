Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Коли можна буде знову обміняти гривні на злоті: польський центробанк назвав терміни
Орієнтовно із середини наступного тижня (з 23 — 24 березня) українці у Польщі зможуть обмінювати свою готівкову гривню на злоті. — Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на Національний банк Польщі (НБП).
«У зв'язку зі значним напливом військових біженців з території України, які прибувають до Республіки Польща з гривнями (UAH) у готівковій формі, Національний банк Польщі проводить інтенсивну підготовку, що дозволяє конвертувати гривні у злоті», — йдеться у повідомленні НБП.
Обмінювати можна буде банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1 000 гривень, загалом — до 10 000 гривень на одну особу в установах PKO BP — найбільшого банку Польщі.
Чому було ухвалено таке рішення
Наразі українці, які після нападу Росії втекли до сусідньої Польщі, не можуть вільно обміняти гривні на злоті. Польські банки відмовляють у такій операції через велику кількість подібних запитів та ризик знецінення гривні.
Тому багато наших співгромадян змушені погоджуватися на обмін за вкрай невигідним курсом, щоб отримати польську валюту та придбати речі першої необхідності.
Раніше повідомлялося, що Європейський центробанк працює над створенням фінансового механізму, який дозволить мільйонам українських біженців конвертувати свої заощадження у тверду валюту, щоб допомогти їм розпочати нове життя в Європі.