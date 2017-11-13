Внедорожники и кроссоверы становятся все популярнее не только в странах ЕС, но и в Украине.
Дивися повний текст В Украине продолжает расти спрос на внедорожники и кроссоверы.
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Додано: Чет 16 сер, 2018 10:11
В Украине продолжает расти спрос на внедорожники и...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Украине продолжает расти спрос на внедорожники и кроссоверы.
Додано: Чет 16 сер, 2018 10:11
Детки чиновников подрастают и в универ идут, а ходить пешком, им как-то не с руки. Т.к. права им то же дарят и дорог они не видят, не говоря уже о правилах, - то внедорожник сподручннее.
Додано: Нед 19 сер, 2018 14:07
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:38
Re: В Украине продолжает расти спрос на внедорожники и...
Это и понятно. Так как Аграрии процветают и надо чем-то сырье перевозить) Вот они и берут внедорожники.
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