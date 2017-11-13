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В Украине продолжает расти
спрос на внедорожники и...

В Украине продолжает расти спрос на внедорожники и...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 сер, 2018 10:11

В Украине продолжает расти спрос на внедорожники и...

Пропонуємо до обговорення:
Внедорожники и кроссоверы становятся все популярнее не только в странах ЕС, но и в Украине.

Дивися повний текст В Украине продолжает расти спрос на внедорожники и кроссоверы.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 сер, 2018 10:11

Детки чиновников подрастают и в универ идут, а ходить пешком, им как-то не с руки. Т.к. права им то же дарят и дорог они не видят, не говоря уже о правилах, - то внедорожник сподручннее.
metall_05
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Повідомлення Додано: Чет 16 сер, 2018 16:14

metall_05! Можно вопрос: сам на пузотерке катаешься и в ОТ трешься?
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 сер, 2018 14:07

  Radon написав:metall_05! Можно вопрос: сам на пузотерке катаешься и в ОТ трешься?

ОТ. А с какой целью интересовались? Просто так, или чем-то зацепило ? ;)
metall_05
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:38

Re: В Украине продолжает расти спрос на внедорожники и...

Это и понятно. Так как Аграрии процветают и надо чем-то сырье перевозить) Вот они и берут внедорожники.
walexko123
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