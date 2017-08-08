Как экономить на здоровье?

Додано: Вів 23 жов, 2018 20:43

Я таки нашла интересную схему, которая позволила мне сэконмить за прошлый месяц почти свыше 1000грн за походы в частные клиники и все благодаря нескольким сервисам.Итак, основной сервис это doc.ua. У них есть программа лояльности, по которой 4 визит бесплатно (шшскидка в размере срелне арифметической предідущих 3 визитов). Вот тут деталиНо и это еще не все. Сайт сотрудничает с многими кешбек сервисами. Мой фаворит Гривасупо нему кешбек будет на визит к врачу 28грн. Для сравнения Смартисейл обещает 20грн всего.Ну и вишенка на торте - карта Монобанка при оплате которой получаем дополнительно 5% от суммы при учете выбраной категории "Красота и здоровье"Ну а теперь в цифрах. В прошлом месяце я дважды набрала по программе лояльности бесплатные визиты. Первый раз на 250грн, а второй на 550грн. Итого это ужек 800грн. Так же считаем кешбек по 28 грн за каждый визит. Исходя из того, что на бесплатный визит нужно 3, то суммарно выходит 6 визитов. 6*28=168грн. Ну и монобанк мне в прошлом месяце выдал в категории здоровье кешбек на 340грн. Итого 1308грн экономии за КАЧЕСТВЕННОЕ мед обслуживание