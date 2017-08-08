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Как экономить на здоровье?

Как экономить на здоровье?
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Суб 18 сер, 2018 16:31

Как экономить на здоровье?

Я знаю, что напрашивается ответ "Не болеть", но всякое в жизни бывает и все мы время от времени обращаемся к доктора? Поделитесь своими методами экономии на врачах и лекарствах
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Суб 18 сер, 2018 16:56

Re: Как экономить на здоровье?

zinchenko_darya написав:Я знаю, что напрашивается ответ "Не болеть", но всякое в жизни бывает и все мы время от времени обращаемся к доктора? Поделитесь своими методами экономии на врачах и лекарствах
Чаще всего эта "экономия" заканчивается тяжёлыми осложнениями и хроническими заболеваниями.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 19 сер, 2018 19:05

На здоровье лучше не экономить!

А так можно покупать более дешёвые лекарства-аналоги. Сравните например цены на контролок, нольпазу и золопент. Лично я разницы между ними не чувствую, по действию. Но тут нужно быть очень осторожным.
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Yarick
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 сер, 2018 15:39

Re: Как экономить на здоровье?

Лекарства покупать через интернет.
tramplin2
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 сер, 2018 14:24

Тут вопрос в том, что как сэкономить деньги, если уже есть проблема и пошёл по врачам.

Болеть никто не хочет, ясен пень. Но вот если уж пришлось, то как рациональнее их потратить.

В нашей стране на этом можно разориться, то как можно на этом хоть немного, но сберечь деньги
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Вів 28 сер, 2018 14:47

zinchenko_darya

Бег, спортзал или брусья (особенно когда вес большой, сильно давит на мышцы )
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 28 сер, 2018 14:52

Re: Как экономить на здоровье?

... відкрити свою аптеку))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 20:43

вишенка на торте - карта Монобанка при оплате которой получаем дополнительно 5% от суммы при учете выбраной категории "Красота и здоровье"

Ну а теперь в цифрах. В прошлом месяце я дважды набрала по программе лояльности бесплатные визиты. Первый раз на 250грн, а второй на 550грн. Итого это ужек 800грн. Так же считаем кешбек по 28 грн за каждый визит. Исходя из того, что на бесплатный визит нужно 3, то суммарно выходит 6 визитов. 6*28=168грн. Ну и монобанк мне в прошлом месяце выдал в категории здоровье кешбек на 340грн. Итого 1308грн экономии за КАЧЕСТВЕННОЕ мед обслуживание
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 12:18

Мне кажется что все вокруг делается для того, чтоб люди болели. И как себя не береги - все равно будешь болеть
Антон77
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