RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Как экономить на здоровье?

Как экономить на здоровье?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:37

Re: Как экономить на здоровье?

Экономить на здоровье нельзя!
katerinausenko08
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 28.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 21:33

Re: Как экономить на здоровье?

Я тоже думаю что это не лоучшая идея
shadiladidadi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 22:24

Можно и нужно экономить помните что большинство заболеваний проходит само и эффективных лекарств в мире не так много . Солнце воздух и вода наши главные друзья ! Конечно это не касается экстренных ситуаций травмы операции редкие Заболевания лечение которых должно обеспечивать государство
choca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41
З нами з: 09.12.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как экономить на каждом литре бензина 1 ... 25, 26, 27
ТупУм » Вів 08 сер, 2017 09:40
264 49814
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 лис, 2020 10:49
stas_rst
Finance.ua: Как экономить на лекарствах
D2 » Сер 17 кві, 2019 14:11
1 1828
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 сер, 2020 08:36
burdin1407
Как экономить на продуктах до 50% 1, 2, 3, 4
evgen2018 » Нед 07 січ, 2018 15:41
32 11322
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 23:07
safonovstanislav

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18071)
13.04.2021 00:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.