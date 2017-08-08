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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 28 лис, 2018 11:37
Re: Как экономить на здоровье?
Экономить на здоровье нельзя!
Додано: Сер 24 бер, 2021 21:33
Re: Как экономить на здоровье?
Я тоже думаю что это не лоучшая идея
Додано: Пон 12 кві, 2021 22:24
Можно и нужно экономить помните что большинство заболеваний проходит само и эффективных лекарств в мире не так много . Солнце воздух и вода наши главные друзья ! Конечно это не касается экстренных ситуаций травмы операции редкие Заболевания лечение которых должно обеспечивать государство
Додано: Чет 15 кві, 2021 08:09
zinchenko_darya экономить конечно не стоит, но можно использовать более натуральные стредства. главное, без фанатизма
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