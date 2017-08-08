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Как экономить на здоровье?

Как экономить на здоровье?
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:37

Re: Как экономить на здоровье?

Экономить на здоровье нельзя!
katerinausenko08
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 21:33

Re: Как экономить на здоровье?

Я тоже думаю что это не лоучшая идея
shadiladidadi
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 22:24

Можно и нужно экономить помните что большинство заболеваний проходит само и эффективных лекарств в мире не так много . Солнце воздух и вода наши главные друзья ! Конечно это не касается экстренных ситуаций травмы операции редкие Заболевания лечение которых должно обеспечивать государство
choca
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:09

zinchenko_darya экономить конечно не стоит, но можно использовать более натуральные стредства. главное, без фанатизма
j12345
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 07:19

Re: Как экономить на здоровье?

choca написав:Можно и нужно экономить помните что большинство заболеваний проходит само и эффективных лекарств в мире не так много . Солнце воздух и вода наши главные друзья ! Конечно это не касается экстренных ситуаций травмы операции редкие Заболевания лечение которых должно обеспечивать государство
Тобто або пройде саме, або оплачує держава. Так?
Ви жодного разу не були в аптеці?
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 22:06

Вы верно подметили большинство
Болезней проходит самостоятельно без медикаментов это конечно не касается небольшой группы тяжелых заболеваний . В аптечной сети можно найти огромный разброс цен на медикаменты оригинальных препаратов и генериков которые работают ничуть не хуже
choca
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 22:14

Re: Как экономить на здоровье?

choca написав:Вы верно подметили большинство
Болезней проходит самостоятельно без медикаментов это конечно не касается небольшой группы тяжелых заболеваний . В аптечной сети можно найти огромный разброс цен на медикаменты оригинальных препаратов и генериков которые работают ничуть не хуже
Многие проходят сами, но достаточно всего лишь одной, которая сама не пройдёт
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 23:03

  Faceless написав:
choca написав:Вы верно подметили большинство
Болезней проходит самостоятельно без медикаментов это конечно не касается небольшой группы тяжелых заболеваний . В аптечной сети можно найти огромный разброс цен на медикаменты оригинальных препаратов и генериков которые работают ничуть не хуже
Многие проходят сами, но достаточно всего лишь одной, которая сама не пройдёт

Основная функция лекарств - обогащение владельцев фармацевтических компаний и аптек. Основная функция врачей - заработать деньги на вас и ваших болячках.

По-этому, если денег ограниченное к-во и нет возможности купить самое дорогое лекарство и выбрать самого дорого врача, то читаем отзывы, выбираем компромис цена-качество. Точно так же, как и при покупке абсолютно любого товара и заказе любой услуги.

Можно, наоборот, экономить, улучшая здоровье. Прекратить употреблять никотин, алкоголь и другие вредные вещества, ходить больше пешком, экономя на транспорте.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 14:13

Re: Как экономить на здоровье?

А медстраховки всякие? Я вот тоже задумался, уже под сорок, надо решать ...
Adam
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 21:29

На чем нельзя экономить это на хорошей стоматологии голливудская улыбка это ваша визитная карточка успешного человека однако простые правила ухода за зубами снижают в разы ваши походы к дантистам на западе давно это поняли и уделяют большое внимание гигиене полости рта учат детей с раннего возраста
choca
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