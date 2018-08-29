Итоги: Энергетика 29.08.18

Додано: Сер 29 сер, 2018 13:36

В среду мировой рынок нефти находится в ожидании данных по запасам сырья от министерства энергетики США в среду вечером. Аналитики ожидают снижения запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 24 августа, на 686 тысяч баррелей после сокращения на 5,8 миллиона баррелей неделей ранее.



Однако согласно опубликованным в ночь на среду данным Американского института нефти (API), запасы «черного золота» в США за прошлую неделю, напротив, выросли на 38 тысяч баррелей, до 405,7 миллиона баррелей. Эти данные сдерживают утренний рост на рынке нефти.



В то же время поддержку стоимости нефти оказывает предстоящее снижение предложения сырья на мировом рынке после вступления в силу американских санкций в отношении Ирана.



Кроме того, беспокойство вызывает и снижение экспорта нефти из Венесуэлы, которая охвачена экономическим кризисом.



Аналитики Bank of America Merrill Lynch отметили, что, несмотря на риск перебоев с поставками сырья, особенно из таких стран ОПЕК, как Венесуэла, Иран, Ливия и Нигерия, предложение нефти на мировом рынке может вырасти к концу года благодаря странам, не входящим в ОПЕК.

Серия таких факторов, как более низкий курс доллара, уверенность инвесторов из-за соглашения по торговле США-Мексика, и опасения в отношении вновь возможных перебоев с поставками поддерживают цены на текущих уровнях.



Возобновление санкций США против Ирана и нарушения поставок из Ливии и Венесуэлы поддерживали цены на нефть в последнее время, на фоне данных, показавших рост объема добычи у крупнейших экспортёров — Саудовской Аравии и РФ.



Санкции США на иранский экспорт нефти вступят в силу с ноября. Аналитики оценивают, что предложение сократится на более чем 1 млн. баррелей в день.

Однако некоторые участники рынка ожидают, что Саудовская Аравия, которая имеет большие свободные мощности и резко меняла объем поставок, может заместить любое сокращение поставок со стороны Ирана: «Я верю, что Саудовская Аравия скорректирует добычу и экспорт для удовлетворения потребностей клиентов. Они не будут ни вытеснять нефть с рынки, ни отклонять требования клиентов», - полагает Грег Шареноу, портфельный менеджер из Pimco.



В понедельник телеконференция наблюдательного комитета министров стран-участников соглашения по ограничению добычи показала, что уровень соблюдения соглашения снизился в июле до 109%, против 121% в июне и 147% в мае.

Официальные данные по изменению объёма запасов в США выходят в среду. Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают снижения объема запасов нефти в США на прошлой неделе на 1 млн. баррелей, снижение запасов бензина на 160 тыс. баррелей, и рост запасов дистиллятов на 1,7 млн. баррелей.

Мировые цены на нефть в среду утром почти не изменяются в ожидании еженедельной статистики от минэнерго США по запасам «черного золота» в стране.Цены на нефть в США снизились перед выходом данных по изменению запасов.Фьючерсы на нефть в США во вторник снизились после двух сессий роста подряд, но снижение было небольшим, так как трейдеры беспокоились по признаках снижения добычи и ожидали новых данных по изменению запасов в США.API: запасы нефти и нефтепродуктов в США выросли вопреки прогнозам.Как следует из опубликованных только что данных Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в США за неделю до 24 августа выросли, но весьма незначительно.Итак, согласно API, в отчетный период в США (в баррелях):запасы сырой нефти: +38 000;запасы в Кушинге: +130 000 (запасы растут третью неделю подряд);запасы бензина: +21 000;запасы дистиллятов: +0,982 млн.Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.Согласно прогнозу 7 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):запасы сырой нефти: -1,5 млн. (средний прогноз: 4 эксперта ждут снижения, 3 - роста);запасы бензина: без изменений (3 эксперта ждут роста, 2 — снижения, и двое не ждут каких-либо изменений);запасы дистиллятов: +1,5 млн. (все 7 экспертов ждут роста);запасы сырой нефти в Кушинге: +50 000 баррелей (собственный прогноз Bloomberg).В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: