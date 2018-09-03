Итоги: Энергетика 03.09.18

Додано: Пон 03 вер, 2018 12:52

По данным августовского доклада ОПЕК, страны-участницы картеля в июле увеличили добычу нефти на 40,7 тысячи баррелей в сутки по сравнению с июнем - до 32,323 миллиона баррелей в сутки. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные своего опроса, добыча ОПЕК в августе выросла до максимума 2018 года в 32,79 миллиона баррелей в сутки. Рост был во многом обусловлен более активной добычей ливийской нефти, добавляет агентство.



В воскресенье агентство Bloomberg также сообщило со ссылкой на источники, что добыча нефти в Ливии стабилизировалась на уровне более 1 миллиона баррелей в сутки с середины июля - после окончания боевых действий в зонах, где расположено большинство объектов для транспортировки нефти.



В США добыча нефти в июне достигла нового рекордного значения - 10,674 миллиона баррелей в сутки, что на 2,2% больше, чем месяцем ранее, сообщило в конце прошлой недели управление энергетической информации минэнерго страны (EIA). Предыдущий рекорд был установлен в апреле и составил 10,475 миллиона баррелей нефти в сутки.



Несмотря на это аналитики ожидают роста цен на нефть из-за введения санкций США против Ирана. По мнению аналитика OANDA Стивена Иннеса, стоимость Brent будет «поддержана тем, что санкции США против иранского нефтяного сектора в конечном итоге приведут к уменьшению предложения на рынке».



Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне роста добычи сырья в США и странах ОПЕК.Фьючерсы на нефть в пятницу снизились, но рост за месяц сохранился.Фьючерсы на нефть в пятницу снизились, торговый спор между США и Китаем оживил опасения в отношении спроса, но за месяц цены выросли, так как приближается момент введения санкций США против Ирана, что, как ожидается, приведёт к сокращению мирового предложения нефти.Цены на нефть неожиданно отреагировали на данные Baker Hughes.Фьючерсы на американскую WTI оставили попытки роста и от $70,06 вернулись к бидам около $69,80 после публикации данных Baker Hughes при том, что последние соответствовали среднему прогнозу экспертов, опрошенных Bloomberg.Участникам рынка очевидно не понравилось то, что, хотя американские сланцевики страдают от ограничений, они не спешат сворачивать буровую активность — число буровых на нефтяных месторождениях остается относительно стабильным.Еженедельный отчет Baker Hughes показал, что в США за неделю до 31 августа произошли следующие изменения:общее число буровых установок выросло на 4 единицы до 1048число буровых на нефтяных месторождениях выросло на 2 единицы до 862число буровых на газовых месторождениях выросло на 2 единицы до 184число прочих буровых осталось на уровне 2 штукСокращение «нефтяных» буровых наблюдалось в Игл Форде, где он сократилось с 69 до 68 штук, в Пермиан появилась одна новая установка, а общее число достигло 486 единиц. В Ниобраре и Уиллистоне все без изменений — 24 и 52 соответственно, а в Канад Вудфорде число буровых выросло на 2 единицы до 67.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: